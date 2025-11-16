Quello che sta accadendo in Ucraina, con un nuovo scandalo corruttivo, potrebbe contribuire ad avvicinare un armistizio

Ricordate le pagine di Raymond Aron, nelle sue meditazioni su von Clausewitz, quando ricordava che sarebbero dovute susseguirsi ondate su ondate tecnologiche per neutralizzare la potenza dissuasiva del generale inverno?

Sui fronti ucraini di una nuova disperata offensiva russa è ora la nebbia a farla da padrona, droni o non droni, satelliti di ogni specie e genere e via così discorrendo, mentre il tamburino di vedetta è di nuovo attuale come il suo sacrificio. Il tutto mentre Macron invoca la necessità di “mettere in campo gli scarponi” imbarazzando i suoi generali ed esaltando i polacchi, già tutti – come l’intera nazione – in assetto di guerra.

La storia è ritornata ed è quella vera, ossia quella che può ripetersi, come sanno le steppe e le terre nere dei confronti secolari.

Certo il primo sfondamento non poteva che essere in Crimea e verso Odessa, ma ora siamo ritornati lì, dove si sono generate tutte le guerre e tutte le paci. Terribili le prime e instabili le seconde, come già prevedeva Rousseau nel suo sforzo eroico di dare una Costituzione all’aristocratica Polonia.

Il fallimento dell’aristocrazia polacca gettò l’Europa settecentesca in guerre che, in fondo, continuano ancora oggi. Infatti, lo scontro russo-tedesco in questi mesi, in questi giorni, è riapparso drammaticamente. Il bottino? Come sempre, la Polonia.

Qui sta il fallimento Usa. Consapevoli certo dell’incapacità della burocrazia celeste europea di esercitare qualsivoglia ruolo dirigente politico diplomatico, ma solo regolatorio (di che cosa, oggi? Del numero dei poveri morti su tutti i fronti?), gli Usa non possono far altro che chiamare alla guerra gli storici alleati: se essi intervenissero, però, più direttamente di quanto oggi già non fanno, ebbene, lo scudo della deterrenza andrebbe in frantumi e la guerra atomica inizierebbe. È uno scenario possibile e terribile da evitare in ogni modo.

Per questo – malvagiamente come e più di Machiavelli il grande – non dobbiamo troppo dolerci dell’ondata corruttiva venuta alla luce tra le classi dirigenti ucraine. Spegniamo Radio Mosca che aizza e ragioniamo sul fatto se tale emersione non sia, in fondo, altro che un segno della storia dello spirito. Parlo del fatto che proprio oggi emerga alla luce tale corruzione.

Come ho sempre sostenuto nei miei studi, il problema posto dalla corruzione inizia quando essa diviene visibile. Allora diviene inevitabile la circolazione delle élites. Ossia i capi in lotta nella nuvola della corruzione possono e debbono andare a casa. Forse la palma della pace, a quel punto, s’impone. Armistizio o non armistizio, trattato o non trattato.

A quel punto sono la vergogna e la sanzione morale a spostare le montagne! Chi vincerà la guerra lo si deciderà dopo, una volta calate le armi sui confini della battaglia.

