Andrii Yermak, capo dello staff di Zelensky coinvolto nell’inchiesta sulla corruzione, lascia: USA e Russia vogliono obbligare l’Ucraina a cedere territori

L’inchiesta sulla corruzione in Ucraina sale di livello e tocca il capo dello staff di Zelensky Andrii Yermak, che ha subìto una perquisizione e si è dimesso dal suo incarico. Un’iniziativa, osserva Stefano Caprio, sacerdote cattolico di rito bizantino in Russia dal 1989 al 2002, teologo ed esperto del mondo russo, che arriva proprio nei giorni in cui si discute di un nuovo piano per porre fine alla guerra e che potrebbe essere legata a questa circostanza.

Una delle ipotesi accreditate, infatti, è che l’indagine sarebbe nata da accertamenti dell’FBI, ma che in qualche modo ci sarebbe anche lo zampino della Russia. L’obiettivo potrebbe essere indebolire Zelensky (e toglierlo dalla scena) e costringere l’Ucraina ad accettare le condizioni dei russi.

Probabile, invece, che Kiev non faccia concessioni, anche se così il negoziato salterebbe e l’Ucraina si ritroverebbe a continuare una guerra in cui Mosca punterebbe pure su Odessa, mentre gli ucraini perderebbero l’appoggio USA senza avere la sicurezza che l’Europa riesca a sostenerli da sola. Intanto Axios rivela che Yermak è stato rimosso un giorno prima del suo viaggio negli USA nel quale doveva parlare dell’accordo di pace.

L’inchiesta sulla corruzione nel settore energetico è arrivata a Yermak, amico e braccio destro di Zelensky. Chi è e cosa rappresenta in Ucraina?

Yermak è un personaggio fondamentale per Zelensky, suo amico da tempi giovanili, suo consigliere. Qualcuno lo chiama vicepresidente e lo considera quasi più importante dello stesso Zelensky. Il presidente ucraino lo aveva messo a capo della delegazione che a Ginevra ha parlato con gli americani dell’ultimo piano di pace. Contro di lui, comunque, non sono state rese note accuse specifiche.

Si può dire che era il più importante collaboratore di Zelensky?

Era il consigliere più potente in assoluto. In fondo questa inchiesta sulla corruzione è venuta fuori in relazione alle trattative per la fine della guerra, un modo per fare pressione su Zelensky e dirgli che deve accettare l’accordo di pace, anche perché non è un presidente degno e il suo sistema di potere è corrotto. Putin ha anche detto che la sua presidenza non è legale, visto che il suo mandato è scaduto. Quella attuale non è veramente una trattativa di pace, ma un tentativo di accordo nel quale uno degli obiettivi è quello di allontanare Zelensky. Per Putin lo è di sicuro e su questa posizione adesso si è allineato anche Trump.

Cosa fa pensare che si punti al presidente ucraino?

Una delle ipotesi è che lo scandalo sia nato da accertamenti dell’FBI e che in parte ci siano state delle intromissioni anche da parte russa. Nell’indagine si fa il nome di Andrii Derkach, ex parlamentare ucraino che nel 2022, appena iniziata la guerra, si è trasferito in Russia ed è diventato senatore. Avrebbe mantenuto un appartamento a Kiev, dove risiedevano i suoi familiari, dal quale sembra passassero tutti i soldi da ripulire. Tutte vicende che andranno chiarite, ma per ora è coinvolto nell’inchiesta.

È un personaggio importante?

È il figlio di Leonid Derkach, capo del servizio di sicurezza dell’Ucraina negli anni 90, ufficiale del KGB, anche lui ex deputato della Rada, morto di infarto poco prima dell’invasione del 2022. Su di lui circolano registrazioni di colloqui con il precedente presidente ucraino Poroshenko in cui si parla di contatti con il presidente americano Joe Biden con a tema l’ingresso dell’Ucraina nella UE e nella Nato, l’Euromaidan. La figlia di Andrii Derckach, conduttrice televisiva, è andata all’estero, ma il marito ha realizzato un resort di lusso in Ucraina. Insomma c’è tutta una “telenovela” che punta a screditare Zelensky. Tornando a Yermak, invece, c’è da dire che questa estate aveva consigliato il presidente ucraino di chiudere le agenzie anticorruzione che adesso stanno indagando anche su di lui.

Se l’inchiesta sulla corruzione è uscita ora anche in funzione della trattativa, che esito avrà, allora, il negoziato in corso tra le parti, che porterà l’inviato di Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner al Cremlino?

L’operazione anticorruzione denominata Midas ha al centro la figura di Tymur Mindich, altro stretto collaboratore di Zelensky ora in Israele. Con lui sarebbe coinvolto Oleksander Zuckerman, anche lui fuggito. Si parla di soldi riciclati per realizzare costruzioni di lusso. Tutti i personaggi che rientrano nell’inchiesta erano noti e la vicenda è una classica storia di corruzione ex sovietica, di quelle che si verificano in Ucraina come in Russia. È stata tirata fuori nel momento giusto, per indurre gli ucraini a trattare.

La trattativa che secondo alcuni è così bene avviata andrà a finire in niente?

Gli americani vogliono fare la pace secondo i criteri dettati da Mosca. Witkoff nelle intercettazioni uscite in questi giorni dice chiaramente in che modo dovesse procedere Putin con Trump per fargli credere di essere il grande artefice del piano, i cui contenuti sono però indicati dai russi. Il piano di pace finisce per annientare l’Ucraina e permettere a Russia e USA di dividersi il mondo e fare affari. Putin ha detto che questa proposta va benissimo, ma che se ne parlerà dopo che gli ucraini si saranno arresi completamente sul campo: un modo per dire che gli ucraini non hanno speranze.

Il Telegraph dice che gli americani sarebbero pronti a riconoscere il controllo de facto dei territori ucraini ai russi. È solo su queste basi che si può trovare l’accordo con Mosca?

Quello che vuole Putin per dichiarare la vittoria è avere il pieno controllo sulle quattro repubbliche di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, e possibilmente far fuori Zelensky. Avrebbe già pronto anche il piano della campagna militare per il 2026 per prendersi, come obiettivo ulteriore, anche Odessa e il controllo del Mar Nero. Mentre viceversa gli ucraini, se riescono a non riconoscere la sovranità sui territori, a non cederli completamente e a difendere Zelensky, possono dire di non avere perso.

Ma Kiev cosa dirà nelle trattative dei prossimi giorni?

Dirà che non cederà mai nessun territorio, che non riconoscerà neanche la sovranità russa sulla Crimea.

Ma allora la guerra andrà avanti. Come faranno gli ucraini senza il sostegno americano?

Il conflitto andrà avanti per tutto l’anno prossimo: bisogna vedere se l’Europa riuscirà ad aiutare l’Ucraina a chiudersi a riccio per difendersi, utilizzando in modo massiccio i droni per resistere finché potrà. Mentre la Russia, con l’appoggio degli Stati Uniti, spera di chiudere subito la questione.

(Paolo Rossetti)

