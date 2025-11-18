In UE c'è un partito unico che sta attuando un processo di centralizzazione del potere totalmente fuori dalle regole. Ecco l'obiettivo

Gli elementi della crisi europea sono quasi tutti sul tappeto, più complesso è capire quale scenario ci riservano. Chris Foster, investitore di lunga esperienza, attentissimo a ciò che si muove sui mercati ma anche nei governi, ha una risposta precisa. E preoccupante.

Dopo l’impatto dei dazi statunitensi nel rapporto USA-UE, questa volta gli abbiamo chiesto una valutazione altrettanto diretta della situazione e dello scenario politico-economico europeo.

Intanto a Parigi Macron e Zelensky hanno appena firmato un accordo per la fornitura a Kiev di 100 Rafale e in Italia si è riunito, in modo solo apparentemente rituale e all’indomani di un importante discorso di Mattarella al Bundestag, il Consiglio supremo di difesa. “Il Consiglio ha confermato il pieno sostegno italiano all’Ucraina nella difesa della sua libertà. In questo senso si inquadra il dodicesimo decreto di aiuti militari”, recita il comunicato.

Partiamo dai mercati. Cosa ci stanno dicendo a riguardo dell’economia europea?

Le trimestrali europee sono state migliori delle precedenti, da un punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. Non sono negativo sul mercato azionario europeo e nemmeno sull’euro vs USD. Anzi, un buon mix di politica monetaria espansiva – non pensate che Lagarde si fermi al 2%! – e politica fiscale enormemente espansiva è un ottimo cocktail per i mercati azionari europei.

Concretamente, lei sta investendo sul mercato azionario europeo o rimane fortemente concentrato, come dice da anni, sulla tecnologia USA?

Rimango dell’idea che non si può non investire sui 10-12 colossi tech americani. Si tratta di una dimensione diversa di earnings power, earnings growth e compounding, nulla a che vedere con il resto delle large caps internazionali. La maggior parte dei gestori globali non lo ha ancora accettato, paradossalmente, e ha di fatto perso il rally del secolo, sperando di trarre beneficio dalla diversificazione internazionale. Oggi anche il Financial Times e i “copy and paste newspaparers” continentali non fanno altro che invocare l’esplosione della bolla dell’AI in USA.

Dica la verità: forse non hanno tutti i torti.

Hanno torto. Certo, una fetta del mercato è in una “AI bubble”, ma non si tratta di quelle 10 società leader americane. E se l’indice S&P 500 crollasse del 30%, gli indici europei non ne trarrebbero alcun vantaggio, tantomeno l’economia europea. Sarebbe un disastro da cui si riprenderebbero rapidamente solo le solite 10-12 società leader americane, in condizioni di monopolio naturale e supremazia tecnologica. Oltre ovviamente al supporto trumpiano a livello internazionale.

Dunque, a che pro sperare nel crollo?

Ormai il giornalismo economico ha esclusivamente obiettivi politici e da mesi tutti si augurano un crollo per provare che le politiche di Trump stanno danneggiando gli USA. La speranza è anche che un crollo borsistico o una recessione americana riallinei un po’ crescita e sviluppo tecnologico tra USA e UE, ormai divaricati.

Nessuna società UE è davvero ai vertici della rivoluzione AI?

Tra quelle quotate solo ASML, che è funzionale e direi fondamentale a livello globale per la produzione dei chips più avanzati. Il cliente principale però non è una società europea, ovviamente, bensì Taiwan Semiconductors, il cui cliente principale è Nvidia, i cui clienti principali sono i soliti giganti del cloud, web e e-commerce USA. Cioè i grandi investitori in AI. E così il cerchio si chiude. Tra le non quotate ci sono dei gioielli di cui sentiremo parlare presto, come una start-up tedesca la cui tecnologia sarà associata al settore della difesa. La domanda sarà: si quoteranno a Francoforte o al Nasdaq?

Lei cosa dice?

I politici europei sognano di fare rinascere o nascere un mercato dei capitali europeo efficiente per lo sviluppo tecnologico, dopo le illusioni del 1998-2000 andate miseramente in fumo in un paio d’anni. Lei si ricorda il Neuer Markt a Francoforte?

Francamente no. Diceva delle illusioni.

Gli imprenditori – oggi si chiamano “founders” – conoscono ormai bene il destino misero che attende le IPO sui mercati europei, con pochissime eccezioni, non legate alla tecnologia, tra cui le vostre italiane Moncler e Ferrari.

La leadership europea sta facendo qualcosa per recuperare il terreno perso nel campo tecnologico nei confronti di USA e Cina?

Non può cambiare facilmente il corso della storia e le dinamiche del venture capital degli ultimi decenni. Zalando non sarà mai Amazon e ST Microelectronics non sarà mai Broadcom, se mi si permette l’esempio banale. Non si tratta di unire le forze e coordinare da Bruxelles le politiche di sviluppo economico, ma soprattutto di deregulation del mercato finanziario, riduzione dei carichi fiscali e semplificazioni amministrative. L’UE, per il suo stesso Dna, è eccezionalmente efficiente nell’imporre regulation e complessità, non nell’imporre la deregulation all’interno del mercato unico. Come per l’appunto ci ha detto Mario Draghi nel suo rapporto. Poteva pensarci dieci anni fa.

Ecco, prima o poi dovevamo arrivarci. Alla politica intendo. Cosa pensa della Commissione von der Leyen?

Oggi la Commissione von der Leyen e alcuni leaders europei, cioè Merz, Macron e Tusk, stanno sempre più apertamente anteponendo le loro carriere e i loro ruoli geopolitici al bene e al progresso dell’UE. Insomma il partito unico europeo, nel punto più basso della sua “approval rate” (consenso, ndr) sta cercando di prendere il controllo di tutte le scelte politiche europee strategiche di lungo periodo.

La fermo subito. Di partito unico avevamo già parlato a proposito degli Stati Uniti. Perché adesso lo colloca in Europa, se gli interessi dei politici che ha citato sono divergenti?

Il partito unico è un concetto fondamentale per capire non solo quello che è stata la politica americana fino a Trump, ma anche quella interna europea, la BCE, la politica estera UE e il rapporto con la NATO. Nel corso degli ultimi 15 anni, sotto la forte spinta di Merkel, Macron, Tusk, Scholz, Rutte, con Draghi e Lagarde meri rappresentanti “tecnici” di tale partito, si è sviluppato un nuovo livello di gestione del potere a livello europeo.

Intende un modello ispirato all’alleanza tedesca SPD-CDU?

Più o meno. Nei fatti si tratta di un centro-destra + centro-sinistra che a livello nazionale si fanno la guerra su ogni punto, dai valori morali-guida ai princìpi di politica economica agli antipodi, mentre a Bruxelles, in modo più o meno esplicito, si allineano su quasi tutti i fronti. Questo con la speranza, in realtà con la certezza, che la stampa mainstream continui a essere di pieno supporto. In modo che tali incongruenze ai diversi livelli, nazionale e comunitario, non emergano.

Di chi parliamo, in concreto?

Di un blocco che mette insieme in Italia Pd e FI, a Bruxelles FdI con von der Leyen, in Francia tutti meno i due estremi, in Germania non c’è neppure bisogno di dirlo.

Sicuramente gli elettori non lo capiscono, ma si direbbe proprio che il partito unico è il miglior modo di ingannarli.

Il problema è molteplice. Innanzitutto le elezioni europee sono diventate quasi un insulto ai cittadini, a questo punto. Su nomine chiave e scelte di principi fondamentali, il blocco del partito unico si piega a interessi gestiti fuori dalle aule del parlamento e imposti ai propri membri, nella speranza che l’eco a livello nazionale sia limitata, sotto la regia dei soliti media.

Può essere più specifico?

Potremmo discuterne per ore. Le faccio solo quattro esempi di come il partito unico si è trovato a condividere un potere virtualmente illimitato, in modo profondamente antidemocratico con il fine ultimo di rafforzare se stesso e i propri amici-rappresentanti a Bruxelles e Washington. Crisi del debito sovrano, politiche green, emergenza Covid, Ucraina.

Partiamo dalla crisi del debito.

La gestione della crisi dell’eurozona tra il 2009 e il 2012, con la Grecia al centro della bufera, e poi il 2011 con l’Italia in crisi: in ambedue i casi sono stati rimossi la maggior parte dei principi chiave della democrazia europea, e soprattutto si è iniziato a formare un livello di governo informale ancora più potente del già discutibile “Consiglio Europeo”, organo del vero governo europeo imposto dalla Merkel per bilanciare i poteri della commissione UE e ratificato solo nel 2009. Uno dei risultati è stata l’imposizione del perverso ESM (MES o Meccanismo europeo di stabilità, ndr).

Più di recente?

Il pacchetto legislativo del Green Deal europeo, lanciato nel 2019. La follia autodistruttiva europea in azione, ancora una volta supportata dal partito unico europeo anche contro gli interessi nazionali. Nonostante la spinta verso un approccio estremistico delle politiche ambientali sotto Trump 1 fosse ridotta rispetto all’amministrazione Obama, il partito unico ha legiferato e supportato il progetto di von der Leyen. Risultato: politiche intrinsecamente anti-democratiche e anti-economiche che mancavano del supporto dei Paesi membri e della maggioranza degli elettori. Qualcosa di diverso anche dal picco, diciamo pure, imperialistico della Merkel, dove l’interesse tedesco demoliva ogni visione genuinamente pro-europea.

Dove sta la differenza?

Il paradosso degli ultimi dieci anni è che la maggior parte delle politiche messe in atto dalla leadership europea sono state devastanti per tutta l’Unione. Almeno Merkel, Macron e Rutte lavoravano per sé e contro gli altri Paesi in modo esplicito. Merkel in particolare.

E la gestione dell’emergenza Covid nel 2020?

2020 e anni seguenti. Un altro esempio di centralizzazione di poteri, soprattutto in forma di ricatti e minacce politiche, per ridurre la libertà democratiche degli Stati sovrani. Tutto invisibile agli occhi dei più, e soprattutto completamente avallato dai membri del partito unico, che hanno partecipato senza sollevare obiezioni al più grande esperimento socio-militare dal dopoguerra. Per due anni, di fatto, Bruxelles ha chiesto di applicare una specie di legge marziale, affossando libertà individuali, costituzionali, anche attraverso il controllo dei media. Con successo e senza alcuna “accountability”. Anzi, con una accountability rovesciata, come si vede bene dal PNRR.

Ha menzionato anche l’Ucraina.

È l’argomento più delicato e spaventoso, che apre un vero vaso di Pandora. I leaders del partito unico da due anni a questa parte stanno sabotando ogni piccolo spiraglio di negoziazione per una fine del conflitto.

È la convinzione di molti media non mainstream. A quale scopo?

Oltre all’evidente tentativo di apparire meno ininfluenti di quello che sono sugli scenari globali, la volontà è quella di aumentare la tensione sul fronte ucraino e provocare reazioni più aggressive della Russia. Questo è la parte sempre più evidente della strategia di convincere il popolo europeo che la parola chiave del futuro, da oggi, è “riarmo”. A qualsiasi costo. Prepariamoci a una propaganda assordante e senza scrupoli.

Che vantaggi darebbe la politica di riarmo europea lanciata dalla Germania e validata dai cosiddetti “volenterosi”?

Faccio una lista. Vantaggi sul controllo e sulla “pace sociale”: il disastro sociale in corso nella maggior parte dei Paesi europei potrebbe essere meglio digerito e relativizzato di fronte alla minaccia di un’invasione russa. Vantaggi politici: i leaders del partito unico sono in buona parte di fronte alla loro inevitabile irrilevanza a livello nazionale e internazionale, senza leve di tipo economico e politico di sorta per invertire la tendenza in corso da anni. Vantaggi “democratici”: il sistema-Europa ha bisogno di una svolta autoritaria per superare la sua crisi “esistenziale”, nel momento in cui gli altri colossi economico-militari, cioè USA, Russia e Cina, con l’India in forte crescita, hanno un modello a elevata e crescente centralizzazione del potere.

Come farebbe l’UE ad uscire dalla crisi istituzionale in cui si trova?

Il partito unico sa bene che l’UE non è né nata né è pensata per agire in modo efficiente in contesti di emergenza bellica ed economica. Ci sono solo due modi per raggiungere una certa capacità di risposta a shock di grande scala.

Quali?

Ritornare a una sovranità profondamente decentrata su molti temi chiave, lasciando i singoli Paesi reagire con grande rapidità e snellezza, con tutte le conseguenze del caso, sia in bene che in male. Oppure centralizzare sempre più il potere decisionale, limitando la sovranità degli Stati membri. E soprattutto dei cittadini europei.

Ma com’è possibile che questa seconda opzione avvenga in un contesto di basso livello di apprezzamento delle istituzioni europee, evidenza di fallimenti seriali delle politiche economiche, sociali, energetiche e via dicendo?

Si prende una direzione di rapida, sostanziale e irreversibile riduzione degli standard democratici che hanno ispirato nel secondo dopoguerra la costituzione della CEE e poi dell’UE. Come sa bene chi ha occhi per vedere, la UE, precisamente sotto la leadership di Germania, Francia e Olanda, ha nel corso degli anni alzato sempre più il livello del processo decisionale, attribuendo ruoli e poteri a organi sempre più lontani non solo dalla volontà popolare ma anche dal quadro legislativo comunitario. Si pensi ai ruoli avuti da ECOFIN, Consiglio europeo, ESM, BCE. Il metodo della moral suasion – o ti adegui, o ne paghi le conseguenze – è diventato parte fondamentale degli organi esecutivi comunitari.

Ricorro alle sue stesse categorie. Partito unico e riarmo europeo. Come vede il problema?

Due considerazioni. La prima. La forza di Readiness 2030 è quella di generare una spinta apparentemente senza possibilità di obiezione. Infatti armi vuol dire sicurezza. La seconda. Il tema “difesa” è sempre stato su tre livelli: quello nazionale, quello comunitario e quello dell’appartenenza alla NATO. Bruxelles non è mai intervenuta come “strategia EU” o con indicazioni precise. Il fatto che agli Esteri si siano succeduti di recente due profili imbarazzanti come Mogherini e Kallas spiega molto di come la UE non abbia interesse ad avere una propria politica estera, ma lasci il timone ai soliti leaders allineati di cui sopra.

Vuol dire che il riarmo ci sta portando in territorio pressoché inesplorato sotto il profilo politico e istituzionale.

Esattamente. Ma non è una sorpresa, è una tendenza della Commissione – e della BCE, da Draghi in poi – quella di allargare le proprie competenze e sfere di influenza. Non si può considerare il riarmo fuori da questo contesto.

Vada avanti.

Il paradosso menzionato è proprio questo: siamo storicamente al punto più basso del supporto popolare all’UE, al punto più alto della presenza di partiti anti-UE nei parlamenti nazionali, al picco anche delle contraddizioni e divergenze tra i leaders del blocco. L’UE è da 15 anni in una fase di crescita anemica. Il sistema industriale è devastato dalle politiche ambientali, dai costi energetici, dall’impatto fiscale superiore al resto del mondo e non ultimo, il mercato finanziario è una piccola frazione, decrescente da anni, di quello americano.

Le conseguenze?

Primo. Se questo è il vero “stato dell’Unione”, serve un’economia di guerra per riattivare il sistema industriale europeo. Non ci sono alternative per farlo in modo altrettanto rapido, quindi la direzione è chiaramente intrapresa. Secondo, la bomba sociale legata all’immigrazione e al crollo del potere d’acquisto dei cittadini è una ricetta sicura per polarizzare ulteriormente le estremità del panorama politico, cosa che il partito unico non può tollerare: un clima di pre-guerra, sotto la minaccia di un’imminente invasione nemica, può distogliere un po’ di attenzione da problemi più importanti e tecnicamente irrisolvibili. Terzo: non si va in guerra senza controllo sociale, controllo dei media e isolamento sociale, economico e mediatico dei “dissidenti”, cioè chi sostiene tesi alternative o meno radicali del partito unico al governo.

Su questo siamo a buon punto. Ce lo mostrano il DSA europeo e da ultimo il Democratic Shield, lo “Scudo democratico” contro le fake news a tutela della “società civile”. Arriverà anche l’intelligence europea. Non è chiaro, però, come una politica industriale di guerra si possa conciliare con gli obiettivi di emissioni e i target ESG.

Il vangelo ESG è stato appena modificato, no? Le regole autodistruttive rimangono, sempre più sulla carta, ma il nuovo “Green Deal” è proteggere i territori europei dalla possibile invasione russa: la follia legislativa green sta venendo smantellata, nei fatti, pezzo a pezzo, alla luce dei danni incalcolabili all’economia tedesca e olandese. Adesso, per salvare la Germania dall’irreversibile declino industriale, si è deciso di passare a una politica di guerra. Con la Francia che supporta in prima linea! Allo stato attuale la Francia ha perso politicamente ed economicamente ogni possibilità di mantenere la sostenibilità del proprio debito. Casualmente, il Patto di stabilità è ormai praticamente sospeso e la spesa pubblica europea centralizzata supplirà le limitate capacità di bilancio di buona parte dei Paesi UE. Prepariamoci ad una valanga di emissioni centralizzate di bonds UE per finanziare la guerra.

La scorsa volta parlavamo di retta della malafede e di retta dell’incompetenza. Ormai definitivamente sovrapposte, a quanto pare.

Prevale nettamente la prima. Usando un approccio di Game Theory, l’unico equilibrio possibile è quello della guerra o dello stato di pre-war permanente. Ogni altro approccio strategico o economico non può che portare al disfacimento progressivo della UE combinato con una depressione economica. Questo è dove ci stanno portando coscientemente i leaders del partito unico per non scomparire dal quadro politico dei maggiori Paesi europei: politica di guerra per riprendere il controllo delle variabili economiche, delle dinamiche sociali e della rappresentatività politica.

C’è uno spiraglio positivo?

La speranza è che Trump impedisca – cioè che la NATO impedisca – ai folli leaders europei di provocare una guerra con la Russia.

Ma Trump non vuole riarmare l’Ucraina a spese degli europei?

Trump, al momento, vince su più fronti, avendo costretto tutti i Paesi allineati o membri NATO a comprare armi americane. Una guerra fredda di lungo periodo indebolirà l’UE a favore degli USA. Comunque il net-winner di questa nuova guerra fredda, speriamo solo fredda, è la Cina, ma il tema merita più tempo.

Allora la speranza sta nel fatto che la NATO rimanga sotto il pieno controllo di Trump.

Sì. La NATO di Trump può imporre ai sudditi europei di interrompere il sabotaggio della pace in Ucraina. Ma questo non impedirà la finalizzazione del vero progetto europeo.

Quale sarebbe?

Un “Pentagono UE” con sede a Bruxelles, con un budget virtualmente illimitato e con poteri assoluti fuori da ogni quadro legale comunitario. Il sogno di ogni euro-leader ed euroburocrate è avere un trillion all’anno – proprio come in USA – a disposizione, in modo sostanzialmente discrezionale, centralizzato, senza accountability, senza costante validazione e approvazione nazionali, in generica “defense expenditure”. Un paradiso della corruzione e del potere illimitato che fa gola a tanti.

(Federico Ferraù)

