Aumentano le occasioni in cui a livello UE PPE e destre si ritrovano dalla stessa parte. Ma i popolari non mollano la sinistra e rischiano di logorarsi

Caro direttore,

il fatto che la maggioranza al parlamento europeo – composta da PPE, R&D, Renew, Greens – sia oggettivamente risicata non è un mistero. E le politiche attuate sono conseguenti a questo dato. Altro dato è che la lunga marcia dei meloniani dell’ECR (Conservatori europei) verso il vertice dell’UE e il supporto al “sistema Ursula”, per ora prosegue. Ce lo dicono i fatti. La maggioranza Ursula, rappresentante dell’asse popolari-progressisti con capofila Francia e Germania, e Spagna e Olanda al seguito, che da sempre guida la politica dell’Ue, traballa. La volontà tedesca e soprattutto francese di tenere le destre fuori del governo, seppure incrollabile, sta venendo meno.

I partiti di opposizione, da sempre ostracizzati a Bruxelles, stanno ora acquistando sempre maggiore importanza. A cominciare appunto dalla elezione di von der Leyen avvenuta nel 2024 con l’appoggio esterno – in realtà, dietro le quinte, con anche i voti – dell’ECR. Al Parlamento Europeo, l’attuale dimostrazione di forza delle destre è cominciata la settimana scorsa con il voto del pacchetto delle semplificazioni Omnibus I. È proseguita il 20 novembre scorso con il voto compatto in Conferenza dei presidenti di delegazione, che ha visto allineati PPE, ECR, Patriots ed ESN (Europa delle nazioni sovrane), che qualcuno comincia a definire “maggioranza Giorgia”.

La Conferenza dei presidenti ha espresso un voto favorevole al nostro governo. Nell’occasione, infatti, il nuovo blocco, in contrapposizione a quello di maggioranza, ha bloccato una missione a Roma dell’Osservatorio sullo Stato di diritto del Parlamento Ue promossa dal gruppo di monitoraggio LIBE. A questo proposito, su Eunews Nicola Zingaretti (Pd) si è chiesto di cosa abbiano paura le destre. Gaetano Pedullà (M5s) ha parlato di “una vergognosa autocensura per salvare Giorgia Meloni”. Dal lato opposto il meloniano Nicola Procaccini ha definito il voto come il freno all’uso politico delle missioni UE. Manfred Weber, capogruppo del PPE, ha assicurato che non c’è una linea comune con le destre e che i voti che si sono susseguiti in questa settimana sono casuali.

O il PPE, responsabilmente, ha fermato l’utilizzo strumentale di un meccanismo europeo, attivato da un blocco di potere in crisi di nervi, per influenzare il referendum sulla riforma della giustizia italiana, oppure è la chiusura di un dossier avviato ad ottobre con il voto in Commissione Juri per l’Omnibus I, proseguito con il voto del 13 novembre in plenaria, e terminato con lo stop alla missione UE in Italia.

La questione non è peregrina perché questa nuova linea del PPE potrebbe segnare la fine del patto con il Pd che ha permesso ai dem di governare in Italia senza elezioni nascondendosi sotto la gonna europea.

Qualcuno potrebbe chiedere: da qui al 2029, quando scadrà l’attuale parlamento europeo, cosa dobbiamo aspettarci? Con buona approssimazione, il PPE, ultimo bastione del vecchio asse politico europeo, diventerà il cardine di una maggioranza variabile pur di non cedere il potere: di volta in volta virerà a sinistra o a destra per mantenersi a galla e al centro. E non sapendo dove andare, la rotta di Bruxelles sarà ancor meno sicura di quella che è stata finora.

La soluzione sarebbe semplice se non ci fosse di mezzo il fatto che il voto anticipato aprirebbe le porte a una maggioranza e quindi un governo di centrodestra. Gli attuali governanti avranno il coraggio di rischiare di perdere il potere a favore della volontà e del bene del continente, oppure resteranno sordi ad ogni cambiamento, sperando che il vento cambi prima del 2029?

Secondo la nota massima di Andreotti, “Il potere logora chi non ce l’ha”. Ma questa volta sembra valere al contrario.

— — — —

