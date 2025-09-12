Rubio e Hegseth parlano con i cinesi, ma Xi Jinping sa che il decupling che ha in mente Trump è economicamente irrealizzabile

Xi Jinping dopo il summit della SCO aveva dato del bullo a Trump e il presidente americano se ne è uscito con la richiesta all’UE di mettere dazi del 100% alla Cina e all’India. Ma quella che in certe occasioni, a parole, sembra una guerra tra colossi, poi lascia spazio a un tentativo di dialogo.

In questi giorni, infatti, si sono tenuti colloqui tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e la stessa cosa è avvenuta fra i ministri della Difesa. I due Paesi, osserva Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, non possono contrapporsi, perché le aziende americane in particolare non possono fare a meno della Cina; ecco perché si continua a trattare per un accordo che definisca meglio i rapporti. È un negoziato sul quale hanno una grande influenza le vicende geopolitiche: se vuole risolvere la guerra in Ucraina Trump deve passare da Xi Jinping.

SPY FINANZA/ L'amara verità dietro i rialzi stratosferici di Oracle

I cinesi, tuttavia, dal punto di vista commerciale lo terranno sulla corda: prima di raggiungere un’intesa aspettano che si palesino gli effetti negativi della politiche trumpiane sull’economia americana, per trattare con un interlocutore più debole.

Rubio ha parlato con Wang Yi. Washington e Pechino si scontrano su dazi e nuovo ordine mondiale. Verranno a patti?

UCRAINA, DRONI & MEDIA/ "Non potevamo (almeno) essere più prudenti di Tusk e Rutte?"

Il tema è molto semplice: gli americani stanno usando con tutti i Paesi lo stesso approccio, fanno la voce grossa e stabiliscono le condizioni per chi vuole entrare nel loro mercato. Pechino, tuttavia, è un attore che non si presta a questo gioco, non lo accetta. Anzi, si siede al tavolo con le sue carte, quelle che Trump non ha. Il punto di forza della Cina sono le terre rare e il fatto che il suo apporto non è sostituibile nel brevissimo termine dalle imprese statunitensi che lavorano sul territorio cinese.

Perché?

Si fa presto a dire di lasciare il Dragone e andare in India: le linee di assemblaggio dell’iPhone sono state spostate proprio lì, ma nello stesso tempo i cinesi hanno tolto i loro ingegneri a Foxconn. Sì, perché Foxconn lavora con gli ingegneri cinesi, si avvale delle loro competenze. Insomma, in Cina si realizza un mix straordinario di competenza, disponibilità di laureati e di costo del lavoro che è insostituibile. Bisogna tenere conto della pressione che esercitano le imprese americane: oltre a certe condizioni non vedono più garantita la sostenibilità dei loro sforzi. Per loro tornare negli USA non è possibile, ma considerando alternative alla Cina rischiano che non ci siano le condizioni adeguate per la produzione.

CHARLIE KIRK/ 2. Amato-odiato, è l'ultima vittima della (solita) guerra di potere Usa che uccide

Come si sta sviluppando allora la trattativa fra americani e cinesi?

Sarà un lunghissimo negoziato, nel quale, secondo me, i cinesi cercheranno di comprare tempo, perché più tempo guadagnano e più ritengono che aumenterà la probabilità che Trump si indebolisca, un indebolimento interno che deriva dall’andamento dell’economia.

Rubio al termine del suo colloquio con Wang Yi ha parlato della necessità di una “comunicazione aperta e costruttiva”. Niente a che vedere con il linguaggio aggressivo di Trump. Come mai?

USA e Cina non possono contrapporsi. Rubio con questa affermazione conferma il fatto che non ha carte da giocare dal punto di vista economico e che Trump ha bisogno di Xi Jinping per affrontare la situazione di disordine complessivo che ci ritroviamo a livello mondiale.

Per questo si sono incontrati anche il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, e il ministro della Difesa, Dong Jun? Si dice che avrebbero parlato in particolare di Taiwan e del Mar Cinese Meridionale.

Parliamoci chiaro, non possiamo pensare che la guerra in Ucraina si chiuda senza che ci sia un placet della Cina, che è il principale azionista di Putin. Il capo del Cremlino ha preso per i fondelli Trump, ma non può fare altrettanto con Xi Jinping.

In questi giorni la Cina ha avviato una revisione della legge sul commercio estero, per definire divieti e restrizioni commerciali nei confronti degli stranieri che violano la sovranità cinese. Contemporaneamente gli americani stanno pensando a una nuova legge sugli investimenti stranieri. Un altro modo per combattere la guerra che finora ha visto i dazi protagonisti?

Sono tutte iniziative intraprese per gestire il tavolo negoziale. La Cina si sta attrezzando per cercare di costruirsi flussi alternativi di commercio. Non è facile, però sta tentando di costruire legami con tutto il mondo, tant’è che il commercio col Sud Globale è cresciuto esponenzialmente. Un’operazione complessa, che richiede tempo. Mentre Pechino procede in questa direzione, Trump, invece, si inimica tutti quelli che può inimicarsi, non facendo altro che dare “sberle” a tutti.

Si colloca in questo contesto anche la richiesta USA all’Europa (peraltro secondo il Wall Street Journal rispedita al mittente) di imporre dazi al 100% sui prodotti cinesi e indiani?

Un’ipotesi impossibile da realizzare. Al di là dei valori la gente deve poter mangiare. Come potrebbe resistere l’Europa? Dalla Cina importiamo 500 miliardi di beni, come li sostituiamo? Le proposte si devono scaricare a terra con concretezza. È proprio una cosa impraticabile dal punto di vista economico.

Gli americani da un lato indicano la Cina come nemico, dall’altro però cercano di venire a patti con Pechino. Come proseguiranno ora le trattative?

Bisogna distinguere tra il reality show e la realtà. La trattativa fra USA e Cina proseguirà con i cinesi che cercheranno di prendere tempo e gli americani che punteranno a chiudere il prima possibile. Ma tutto sarà legato alle partite geopolitiche.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI