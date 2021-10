Scene da un Matrimonio 1a puntata, Anna Tatangelo/ La storia d’amore di Rosita e Riccardo

Anticipazioni prima puntata Scene da un Matrimonio

Scene da un Matrimonio ritorna in televisione per celebrare la ripartenza dell’Italia dopo lo stop forzato alle celebrazioni. Le cerimonie verranno raccontate da Anna Tatangelo che con questo storico format inaugura il suo ingresso nella conduzione televisiva. La prima puntata andrà in onda a partire dalle 14:10 su Canale 5 al posto di Domenica Live e racconterà la storia di Rosita e Riccardo, due ragazzi toscani che coroneranno la loro favola romantica all’interno del castello Malspina di Massa, che sovrasta l’intera città e da cui si vede il mare.

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Lei: "Innamorata è un parolone, ma sto bene"

La storia d’amore tra i due ragazzi è molto particolare, perché la futura sposa ha avuto modo di conoscere prima la sua futura suocera, la signora Laurita, quando si è iscritta ad un corso di estetica tenuto da lei. L’amore tra i due ragazzi è stato dapprima tenuto segreto e poi venuto alla luce con una proposta di matrimonio spettacolare. La prima puntata di questo format racconterà la storia del loro matrimonio con tutte le difficoltà che i diversi stop pandemici hanno comportato, a partire dal rinvio della data, fino ad arrivare alla malattia dei nonni di Rosita che temeva non potessero vederla coronare il suo sogno con l’abito bianco.

Anna Tatangelo: "Ho sofferto per non aver sposato Gigi D'Alessio"/ "Oggi non sogno.."

Scene da un Matrimonio: un affresco dell’Italia di oggi

Scene da un Matrimonio racconterà tutti i momenti tipici del matrimonio all’italiana, comprese sorprese e colpi di scena inaspettati per gli sposi che saranno accompagnati in uno dei momenti più importanti della loro vita da Anna Tatangelo che ascolterà con delicatezza le loro paure e i loro sogni più intimi.

Il programma racconterà, per otto puntate della durata di un’ora, le storie di innamorati che hanno deciso di celebrare i loro matrimoni, nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, insieme agli amici e alle proprie famiglie e propone al pubblico uno sguardo sereno e felice sul ritorno alla normalità di cui le feste tra amici e familiari ne sono un elemento portante.

Anna Tatangelo e Livio Cori: intervista di coppia social/ "Chi è più geloso? Lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA