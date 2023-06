Scene da un matrimonio 2023, Anna Tatangelo torna in tv/ Nuove storie su canale 5 dal 24 giugno

Scene da un matrimonio 2023: anticipazioni della nuova edizione con Anna Tatangelo

Scene da un matrimonio, il programma che racconta le emozioni delle coppie che convolano a nozze, torna in onda con l’edizione 2023. Da sabato 24 giugno, dalle 14.10, canale 5 trasmette le nuove puntate del programma che, dopo anni di assenza, è tornato in onda con la nuova conduzione di Anna Tatangelo. E a raccontare le emozioni di nove coppie che hanno deciso di fare il grande passo facendosi accompagnare dalle telecamere della trasmissione Mediaset ci sarà, ancora una volta, proprio Anna Tatangelo. Dopo il debutto convincente nella scorsa stagione, la cantante torna ad indossare i panni di conduttrice per raccontare le emozioni che regala l’amore.

Maurizio Battista/ “Fare una figlia a 58 anni è una cosa bella, diventato un comico grazie al bar..."

“Il consiglio principale è di godersi la giornata fino in fondo. Per le spose quello di non prepararsi troppo presto”, ha raccontato la cantante a “Tv, Sorrisi e Canzoni”. “Il mio modo di approcciarmi, sempre in punta di piedi, è ancora più amichevole: mi sono aperta molto e interagendo con le persone ho sviluppato una maggiore capacità di ascolto”“, ha aggiunto.

Uccise moglie ucraina e amica per gelosia/ "Non provai niente, dovevo vendicarmi"

Scene da un matrimonio: anticipazioni prima puntata

Gli sposi protagonisti della prima puntata della nuova edizione di Scene da un matrimonio si chiamano Viviana a Gennaro, vivono a Castellammare di Stabia e si sono conosciuti grazie ad un like su Instagram. Dopo essersi conosciuti e innamorati non si sono più lasciati anche se la pandemia ha messo la loro storia molto alla prova. Non è stato facile, infatti, per Viviana e Gennaro vivere in due case diverse, non vedersi e continuare a costruire la relazione solo con videochiamate.

Grazie al forte sentimento che li lega, però, i due sono riusciti a superare tutti, ad innamorarsi e ad unirsi ancora di più fino a prendere la decisione di sposarsi. Nel corso della puntata, gli sposi, ma anche parenti e amici, racconteranno le loro emozioni ad Anna Tatangelo, pronta a vivere con loro il giorno più importante.

Liliana Resinovich/ Fulvio Covalero: "morta per scompenso cardiaco. Con Sterpin cercavamo..."

Come partecipare a Scene da un matrimonio

Le coppie che hanno deciso di sposarsi e hanno già fissato la data oltre che organizzare tutto, dalla cerimonia al ricevimento, e hanno voglia di condividere la propria storia con le telecamere di Scene da un matrimonio, possono inviare una mail a scenedaunmatrimonio@pescicombattenti.it allegando una foto della coppia, i dati anagrafici, il numero di telefono e una breve presentazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA