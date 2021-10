Scene da un Matrimonio 2a puntata, Anna Tatangelo/ Sogno d’amore di Michele e Alessia

Anticipazioni seconda puntata “Scene da un Matrimonio”

Scene da un matrimonio, il nuovo programma di Canale 5, torna oggi sabato 9 ottobre, alle ore 14:10, per la seconda puntata. Dopo il debutto, in questo appuntamento Anna Tatangelo racconterà il matrimonio di Alessia e Michele da Sarno, in provincia di Salerno. È la storia d’amore di due ragazzi che il destino è riuscito a far incontrare. Lei è figlia di genitori campani che sono emigrati in Germania: all’età di 4 anni però ha perso il padre di un drammatico incidente. Lui, che all’epoca era solo un bambino, venne a sapere di questa tragedia, visto che è dello stesso paese della famiglia. Michele, che ancora non conosceva Alessia, per anni ha sognato una bambina che aveva perso il suo papà.

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Lei: "Innamorata è un parolone, ma sto bene"

All’età di 20 anni, quando ha conosciuto Alessia, ha capito che era lei la bambina che sognava e se ne è subito innamorato. Un amore così grande da decidere di trasferirsi in Germania per starle accanto, infatti ha cominciato a lavorare nel ristorante della futura suocera. Ma per il loro matrimonio hanno scelto di tornare in Italia.

Scene da un Matrimonio 1a puntata, Anna Tatangelo/ La storia d'amore di Rosita e Riccardo

“Scene da un Matrimonio”: il ritorno alla normalità

Scene da un matrimonio propone, dunque, questa favola di amore che si compie con la cerimonia celebrata nel Duomo di Sarno. Invece il ricevimento a Bacoli, con il mare del Golfo di Pozzuoli a fare da scenario. In Campania si festeggia, dunque, il sogno di Michele e Alessia, che vogliono vivere insieme per sempre. Il programma di Anna Tatangelo, però, offre una nuova contemporaneità, perché in Italia la celebrazione delle nozze è ripresa da poco, in virtù dell’interruzione a causa della pandemia Covid. Quindi, Scene da un matrimonio rappresenta l’occasione per fornire ai telespettatori uno sguardo sereno riguardo il ritorno alla normalità. Il matrimonio, come quello di Michele e Alessia, ne è un esempio tangibile. Il compito delicato di Anna Tatangelo è quello allora di raccogliere pensieri, paure e le speranze più intime degli sposi, accompagnandoli insieme alle famiglie alla cerimonia. Non possono ovviamente mancare, in un matrimonio all’italiana che si rispetti, sorprese e colpi di scena, come del resto questa amata tradizione vuole.

Anna Tatangelo: "Ho sofferto per non aver sposato Gigi D'Alessio"/ "Oggi non sogno.."

“Scene da un Matrimonio” in diretta tv e video streaming

La seconda puntata del programma Scene da un matrimonio può essere seguita in diretta tv su Canale 5 dalle 14:10 di oggi o in diretta video streaming su MediasetPlay, accessibile da smartphone, tablet e pc, cliccando qui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA