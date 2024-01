Scenografia Festival di Sanremo 2024/ “Preso spunto dall’orchidea, Amadeus ha voluto due scale laterali”

Festival di Sanremo 2024: la scenografia firmata da Gaetano e Maria Chiara Castelli

Siamo ad un passo dalla settimana che anticipa il tanto atteso appuntamento con il Festival di Sanremo 2024: tutto ormai è quasi pronto e, a quanto pare, la scenografia della kermesse è sarà come di consueto un regalo per gli occhi di pubblico e telespettatori. Come riporta TvBlog, questa mattina l’Ufficio Stampa Rai ha divulgato la foto ufficiale – in anteprima – della scenografia del Festival di Sanremo 2024.

In linea con le precedenti edizioni con Amadeus al timone, anche la scenografia del Festival di Sanremo 2024 porta la firma di Gaetano e Maria Chiara Castelli. Una garanzia di bellezze, forme visionarie e suggestive, come testimoniato dalla nota diramata dall’Ufficio Stampa Rai che ha appunto accompagnato la foto in anteprima di quello che sarà lo spettacolo estetico e architettonico della 74° edizione della kermesse.

Scenografia Festival di Sanremo 2024: “La parte centrale sarà automatizzata…”

“Quest’anno abbiamo voluto affidarci a forme organiche, prendendo spunto da un fiore come l’orchidea e dai suoi petali, esasperandone le forme, per disegnare in modo morbido anche le due scale laterali, volute da Amadeus, dalle quali scenderanno gli artisti in gara”. Si legge così nella nota pubblicata dall’Ufficio Stampa della Rai volta a descrivere la foto in anteprima della scenografia del Festival di Sanremo 2024.

“La parte centrale sarà automatizzata e si potrà alzare per diventare la ‘porta’ di conduttori e ospiti verso il palco, sotto il quale trova spazio l’orchestra”. Questa la spiegazione offerta da Gaetano e sua figlia Maria Chiara Castelli – riportata da TvBlog – ancora una volta scelti da Amadeus per realizzare la scenografia del Festival di Sanremo 2024. La creazione sembra seguire la falsariga dell’anno precedente; linee morbide e quasi tonde che richiamano ad atmosfere da cielo stellato, universali. Oltre allo spettacolo della musica, sarà certamente immersivo poter apprezzare la kermesse con uno scenario così spiccatamente suggestivo.

