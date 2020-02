Scent of a Woman – Profumo di donna/ Video, su Rete 4 il film con Al Pacino

Scent of a Woman – Profumo di donna va in onda su Rete 4 oggi, 8 febbraio, a partire dalle ore 21.25. Il film è stato realizzato nel 1992 negli Stati Uniti e diventato un piccolo classico nel proprio settore. È tratto da un romanzo di Giovanni Arpino e si avvale della sceneggiatura di Bo Goldman, della produzione di Martin Brest, della distribuzione in Italia della Universal Pictures, della fotografia di Donald E. Thorin e delle musiche di Thomas Newman. La regia è stata affidata proprio a Martin Brest, che ha sfiorato l’Oscar proprio grazie a questo film ed è stato apprezzato anche come regista in Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills e Vi presento Joe Black. Protagonista principale è la star Al Pacino, vincitore del Premio Oscar nel 1993 proprio grazie a Scent of a Woman ed entrato nella storia grazie a titoli del calibro di Il padrino, Quel pomeriggio di un giorno da cani e Dick Tracy. Viene affiancato dal collega Chris O’Donnell, apprezzato nei titoli cinematografici Gli uomini della mia vita e Batman Forever e nelle serie televisive Grey’s Anatomy e NCIS: Los Angeles. Presente anche Gabrielle Anwar, interprete britannica famosa anche per I tre moschettieri, Cosa fare a Denver quando sei morto e la serie I Tudors. Nel cast anche James Rebhorn, Philip Seymour Hoffman, Richard Venture e Bradley Whitford.

Scent of a Woman – Profumo di donna, la trama del film

La trama di Scent of a Woman – Profumo di donna si apre con la presenza dello studente Charlie Simms, nato da una famiglia umile. L’uomo ottiene un lavoro temporaneo per pagarsi il viaggio in aereo per tornare a casa in vista del Natale. Deve accompagnare il tenente colonnello in pensione Frank Slade, non vedente e dal carattere complicato. Nel frattempo, Charlie e l’altro studente George scoprono la preparazione di uno scherzo contro Mr. Trask, il preside della scuola. Quest’ultimo minaccia Charlie di sottrargli la borsa di studio per l’università di Harvard se non gli rivela i colpevoli. Charlie stringe amicizia con Slade, che lo conduce a New York. Quest’ultimo si rivela un uomo dalle mille sorprese, molto appassionato di donne. Charlie conduce Slade a farsi un giro a bordo di una Ferrari e salva l’uomo dal suicidio. Diventano quasi come padre e figlio e Charlie si confida con Slade sulle situazioni scolastiche, ma l’uomo gli fornisce pochi consigli perché sa che lo studente non vuole rivelare i colpevoli al preside. Trask convoca tutta la scuola e il colonnello Slade si presenta a sorpresa per difendere Charlie, accusando la scuola di creare leader disonesti. Lo studente viene scagionato da ogni tipo di accusa e il preside viene umiliato.

