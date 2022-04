Sceriffo senza pistola/ Su Rete 4 il film del grande Michael Curtiz

Sceriffo senza pistola, film di rete 4 diretto da uno dei più grandi registi di Hollywood

Sceriffo senza pistola andrà in onda oggi, domenica 3 aprile, su Rete 4 dalle ore 17.00. The Boy from Oklahoma è stato girato nel 1954 da Michael Curtiz, regista, produttore cinematografico e attore ungherese. É stato uno dei più grandi registi di Hollywood, noto per pellicole come La leggenda di Robin Hood e Gli angeli con la faccia sporca (1938), Casablanca (1942) e Bianco Natale (1954).

Nel corso della carriera si aggiudica un Oscar nel 1944 per Casablanca come miglior regista. Il soggetto del film è di Michael Fessier; la sceneggiatura di Frank Davis e Winston Miller; il produttore è David Weisbart; la fotografia è curata da Robert Burks e le musiche da Max Steiner.

Sceriffo senza pistola, la trama del film: nel pieno dei festeggiamenti

Sceriffo senza pistola è un western ambientato nel territorio del Nuovo Messico e trae ispirazione da un racconto breve pubblicato sul The Saturday Evening Post e scritto da Fessier. É il 1878 e Tom Brewster, un cowboy laureando in legge, va a Blue Rock per riuscire a concludere la tesi di laurea.

Quando giunge in città, gli abitanti sono nel pieno dei festeggiamenti poiché è appena stato eletto il nuovo Sindaco, Barney Turlock, un uomo molto amato da tutti. Barney, non appena conosce Tom, inizia a parlare amabilmente e tra i due nasce un buon feeling. All’improvviso muore il precedente sceriffo di Branninan e Barney cerca un successore degno.

Pensa subito al genuino e pacato Tom e gli propone il lavoro. Il giovane è piuttosto indeciso, ma alla fine accetta la proposta. Divenuto sceriffo, si dà subito da fare e il suo primo compito è scovare il colpevole della morte del predecessore. Riuscirà a scoprire la verità?

