SCHACHMANN INVESTITO DA AUTO AL LOMBARDIA 2020/ Video, donna al volante: “Non sapevo”

Un Giro di Lombardia 2020 “maledetto” quello andato in scena sotto i nostri occhi in questo sabato di Ferragosto: dopo la terribile caduta nel dirupo di Remco Evenepoel, anche l’incidente occorso a Maximilian Schachmann, investito da una macchina inseritasi nel percorso a pochi km dal traguardo. Il campione nazionale tedesco stava procedendo nel tratto in leggera discesa dopo aver scollinato dal San Fermo ed era in corsa per un piazzamento nella top ten quando un’automobile gli ha improvvisamente tagliato la strada senza lasciargli il tempo per frenare o sterzare ed evitare l’impatto. Il corridore della Bora-Hansgrohe è andato così a sbattere violentemente contro la fiancata della vettura. Dalla macchina è scesa pochi attimi dopo una signora, la quale ha tentato di discolparsi con un francamente inaccettabile: “Non lo sapevo!”.

SCHACHMANN INVESTITO AL GIRO DI LOMBARDIA 2020: VIDEO

A dir poco signorile la reazione di Maximilian Schachmann, che non ha battuto ciglio nei confronti della signora e, pur dolorante, si è rimesso in sella proseguendo verso il traguardo. Visibilmente dolorante, il corridore tedesco ha scosso la testa trattenendo a stento le lacrime, mentre con la mano sinistra andava a cercare la spalla destra: la speranza è che il ciclista non abbia riportato alcuna frattura, in particolare in una zona molto delicata per un corridore come quella della clavicola. Da rivedere l’organizzazione della corsa: in un’edizione contrassegnata dall’assenza di gran parte del pubblico causa coronavirus è semplicemente inaccettabile per la sicurezza degli atleti che una macchina si inserisca nel percorso. Con le conseguenze che abbiamo visto…

Un vehículo ha entrado en plena carrera y el alemán Schachmann se ha empotrado contra él. #ILombardia pic.twitter.com/l8MquKFLSk — Ciclismo En TV (@CiclismoenTv) August 15, 2020





