Scheda video per pc, quale scegliere?/ Ecco i 3 modelli migliori fra gli economici

La scheda video è senza dubbio uno dei componenti principali per un pc, soprattutto se si vuole utilizzare lo stesso per giocare o per svolgere operazioni grafiche che necessitino di una resa visiva di un certo livello. Non sempre però è possibile mettere le proprie mani sui modelli top di gamma, che superano anche le due mila euro, di conseguenza, è necessario “accontentarsi” con una soluzione che sia la migliore possibile dal punto di vista qualità/prezzo. Nessun problema però perchè in commercio vi sono svariati modelli di schede video per pc anche al di sotto dei 400 euro, in grado di offrire una risoluzione full hd, e con frequenze di aggiornamenti davvero interessanti.

Scopriamo assieme queste schede video non troppo dispendiose con l’aiuto di Wired, che ha pubblicato un mini elenco di prodotti alquanto “gustosi”, a cominciare dalla scheda grafica Gigabyte GeForce Rtx 2060 D6, in vendita al momento su Amazon a 390.01 euro, con uno sconto del 29%, cliccando qui. Si tratta di un prodotto con supporto del ray tracing nonché dell’intelligenza artificiale. E’ un modello inoltre con una memoria da 6 GB di tipo ggdr6, e una risoluzione full hd fino a 120 Fps.

SCHEDA VIDEO PER PC ECONOMICA, I MODELLI GTX 1650 E RADEON RX 550

Molto interessante anche il modello Msi Geforce Gtx 1650 D6 Ventus Xs Oc, in vendita sempre su Amazon a 268.79 euro, grazie ad uno sconto del 9 per cento. Stiamo parlando di un prodotto con 4 gigabyte di memoria tipo ggdr6, un consumo da 75 watt, risoluzione full hd con frequenza di 30 fps.

Chiudiamo con un modello decisamente entry level, l’Asus Phoenix Amd Radeon Rx 550, acquistabile a soli 153.90 euro sempre su Amazon. Si tratta di una scelta pensata per chi ha un budget limitato, una scheda video per pc con sistema di raffreddamento ad una ventola, 4 gigabyte di memoria, consumo da 65 watt, compatibile con lo standard pcie 3.0 e dotata di porte hdmi e DisplayPort. E’ ottima per chi vuole giocare a dei videogame non troppo esigenti dal punto di vista grafico.

