Scheletri di pipistrelli di 52 mln di anni fa sul fondo di un lago/ Specie più antica

In un antico letto del lago nel Wyoming sono stati trovati due scheletri di pipistrelli di 52 milioni di anni fa: si tratta dei più antichi fossili di pipistrelli mai trovati, che rivelano nuova specie. Tim Rietbergen, biologo evoluzionista presso il Naturalis Biodiversity Center di Leiden, nei Paesi Bassi, ha lavorato sul fossile, identificando la specie di pipistrello precedentemente sconosciuta. “Questa nuova ricerca è un passo avanti nella comprensione di ciò che è accaduto in termini di evoluzione e diversità nei primi giorni del pipistrello“, ha spiegato

Attualmente ci sono più di 1.400 specie viventi di pipistrelli in tutto il mondo ma gli scienziati non conoscono ancora il percorso di evoluzione fatto dagli animali. “Gli scheletri di pipistrello sono piccoli, leggeri e fragili, il che è molto sfavorevole per il processo di fossilizzazione. Semplicemente non si conservano bene”, ha detto ancora lo studioso.

I fossili trovati in un lago

La specie di pipistrelli estinta appena scoperta si chiama Icaronycteris gunnelli: come sottolinea la Cnn, non era molto diversa dai pipistrelli che volano in giro oggi. Come rivelano i suoi denti, la sua dieta era a base di insetti. Era minuscolo, pesava solo 25 grammi: “Se ripiega le sue ali vicino al suo corpo, starebbe facilmente nella tua mano. Le sue ali erano relativamente corte e larghe, riflettevano uno stile di volo più svolazzante”, ha spiegato Rietbergen.

Il pipistrello viveva sulla terra quando il clima terrestre era caldo e umido. I due scheletri, secondo gli scienziati, sono sopravvissuti perché le creature sono probabilmente cadute in un lago, mettendole fuori dalla portata dei predatori e in un ambiente più favorevole alla fossilizzazione. L’antico letto del lago nel quale gli scheletri sono stati trovati fa parte della formazione del Green River del Wyoming. Uno dei suoi fossili era di possesso di un collezionista privato nel 2017 ed è stato acquistato dall’American Museum of Natural History. L’altro apparteneva al Royal Ontario Museum di Toronto ed è stato ritrovato nel 1994.

