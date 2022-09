Scherzi a parte 2022, anticipazioni puntata 18 settembre/ Anna Tatangelo, Iva Zanicchi e…

Scherzi a parte, anticipazioni puntata 18 settembre 2022: tra gli ospiti Iva Zanicchi e…

Questa sera parte su Canale 5 la nuova edizione di Scherzi a parte condotta da Enrico Papi. Come per la scorsa edizione, Enrico Papi accoglierà in studio gli ospiti vittima degli scherzi. Tra gli ospiti della prima puntata c’è Iva Zanicchi. Enrico Papi ha rivelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che Iva sarà protagonista di un “momento totalmente assurdo, al punto che alla fine sclera”. Tra i vip che hanno subito gli scherzi c’è anche lo schermidore Aldo Montano. L’ex schermidore azzurro è vittima di una candid camera pensata da Manuel Bortuzzo con l’obiettivo di mettere alla prova la loro amicizia nata nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Infine tra i presenti in studio anche Federico Fashion Style. Al parrucchiere dei vip viene fatto credere che uno dei suoi saloni è inagibile.

Numerosi i personaggi celebri presenti durante le prossime puntate di Scherzi a parte. Tra loro figura Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi. Le candid camera, poi, hanno coinvolto i coniugi Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Tra gli scherzi delle prossime puntate, vedremo anche quello a Veronica Gentili e Roberto Giacobbo. Al suo scherzo hanno contribuito la moglie, una delle figlie e alcuni dei collaboratori.

Enrico Papi ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato delle anticipazioni sugli scherzi che andranno in onda nelle prossime puntate di Scherzi a parte. Il conduttore ha rivelato che in un’occasione c’è stata una rissa: “E una star è uscita talmente fuori di sé che non riuscivano a controllarla neanche gli amici. Inoltre, capita spesso che le vittime chiamino la polizia e noi dobbiamo avvertire le forze dell’ordine che è tutto finto”.

Anche quest’anno, Papi e gli autori del programma prendono di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. I protagonisti, spesso grazie alla complicità di persone a loro vicine e ovviamente a loro insaputa, si ritrovano nelle situazioni più grottesche e inverosimili. Le vittime, ospiti in studio, si rivedono a mente lucida e raccontano poi le emozioni vissute nel corso dello scherzo. Non mancheranno gli esilaranti scherzi in diretta grazie alla complicità dello stesso conduttore Papi e degli ospiti in studio, con l’obiettivo di portare la “vittima” fino a Cologno Monzese. Nel corso della prima puntata gli “scherzati” saranno: Paola Barale, Federico Fashion Style, Aldo Montano, Amaurys Perez, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi.

