Scherzi a parte/ Diretta, scherzi e ospiti: Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e…

Scherzi a parte, anticipazioni e diretta puntata 10 ottobre

Domenica 10 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmessa una nuova puntata di Scherzi a parte, lo storico programma Mediaset che, con la complicità di amici e parenti, organizza scherzi ai danni di personaggi famosi. Al timone della nuova edizione c’è Enrico Papi, tornato a Mediaset dopo la parentesi di Tv8 e che con la sua simpatia ed ironia sta convincendo il pubblico. La scorsa puntata, nonostante la concorrenza della fiction di Raiuno “I bastardi di Pizzofalcone” e di Fabio Fazio, tornato in onda su Raitre con la nuova stagione di Che tempo che fa, ha incollato davanti ai teleschermi 2.914.000 telespettatori con uno share del 14,43%.

Un risultato importante per la trasmissione di canale 5 che ha convinto i telespettatori con gli scherzi di cui sono stati vittime Nicola Porro, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Clemente Russo, Scintilla, Andrea Giuliacci. Anche questa sera, saranno tante le vittime degli scherzi di Enrico Papi e della sua squadra. Chi saranno, dunque, gli ospiti? Andiamo a scoprire tutto.

Scherzi a parte: gli scherzi del 10 ottobre

Nel corso della puntata in onda questa sera, gli ospiti in studio saranno: l’attrice Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro che tra pochi mesi diventerà papà per la prima volta, il cantante Red Canzian, la showgirl Antonella Elia e il cantante Memo Remigi.

Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Federica Pellegrini e, come ogni settimana, non mancherà lo scherzo in diretta in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio. Come tutte le trasmissioni Mediaset, anche la trasmissione di Enrico Papi può essere seguito in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione.

