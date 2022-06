Scherzi a Parte, replica 23 giugno/ Anticipazioni e ospiti: Elettra Lamborghini e…

Scherzi a parte, ospiti della terza puntata in replica

In attesa della nuova edizione di Scherzi a parte, che dovrebbe tornare con la sua sedicesima edizione da domenica 18 settembre, questa sera, 23 giugno 2022, andrà in onda una nuova replica come sempre su Canale 5, a partire dalle 21.25 circa. Alla conduzione ritroveremo la simpatia ed il volto rassicurante di Enrico Papi – tra gli autori del programma – che introdurrà i vari scherzi e gli ospiti in studio nel corso della serata.

Come sempre proprio Enrico Papi avrà modo di interagire e giocare con le vittime di Scherzi a parte, ma a chi toccherà stasera rivedere gli spietati scherzi in cui sono incappati? Stando alle anticipazioni, i malcapitati dell’appuntamento in replica che sarà trasmesso sulla rete ammiraglia di casa Mediaset questa sera, saranno: Elenoire Casalegno, Giorgio Mastrota, Elettra Lamborghini, Rocco Siffredi. A loro si andrà anche ad aggiungere lo scherzo ai danni di Massimo Giletti.

Scherzi a parte: come vederlo anche in streaming

Nel corso della passata edizione di Scherzi a parte, la grande novità è stata rappresentata dagli scherzi in diretta che si sono consumati proprio grazie alla complicità del padrone di casa e mattatore, Enrico Papi. I vari ospiti di questa puntata siederanno come di consueto nelle loro poltroncine ed anche loro si renderanno complici del malcapitato che sarà condotto fino allo studio di Cologno Monzese, quando scoprirà di essere stato vittima del programma. In ciascuna puntata inoltre, una presenza femminile si è resa complice ed al tempo stesso protagonista di una candid camera imperdibile.

La nuova puntata in replica (la terza) con la trasmissione Mediaset potrà come sempre essere seguita non solo in tv, nella prima serata di Canale 5, ma anche in live streaming. In che modo? Naturalmente sfruttando le potenzialità di Mediaset Infinity sia via web che app in modo da poter seguire la puntata e sorridere insieme a Enrico Papi ed ai suoi ospiti anche in mobilità, non solo da pc ma anche su smartphone e tablet.











