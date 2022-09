Scherzi a parte, scoppiata la rissa durante uno scherzo/ Enrico Papi: “Una star ha perso il controllo”

Rissa a Scherzi a Parte: Enrico Papi svela un retroscena della nuova edizione

Domenica 18 settembre, in prima serata su Canale 5, ha il via la seconda edizione di Scherzi a parte. Alla conduzione, per la seconda volta, c’è Enrico Papi che, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato qualche dettaglio della nuova edizione, svelando anche retroscena molto interessanti. Uno di questi riguarda una vera e propria rissa nata durante uno scontro e un Vip che avrebbe perso letteralmente la testa.

“C’è stata anche una rissa.” ha infatti ammesso Enrico Papi nel corso dell’intervista. Ma non è tutto perché ha poi svelato che “una star è uscita talmente fuori di sé che non riuscivano a controllarla neppure gli amici.” E ancora: “Inoltre capita spesso che le vittime chiamino la polizia e noi dobbiamo avvertire le forze dell’ordine che è tutto finto.”

Scherzi a Parte, tanti problemi nella nuova edizione: le rivelazioni di Enrico Papi

Organizzare un programma come Scherzi a parte non è cosa semplice, Enrico Papi lo sa e lo conferma anche ai microfoni di Sorrisi. Il conduttore, infatti, rivela che: “Abbiamo avuto un po’ di imprevisti. Alcuni scherzi sono saltati o sono stati rimandati perché il personaggio non è arrivato, nonostante l’aiuto di un complice.” Intanto scopriamo che nella prima puntata le ‘vittime’ degli scherzi saranno Iva Zanicchi, Aldo Montano (con la complicità di Manuel Bortuzzo) e Federico Fashion Style. Nelle prossime puntate poi vedremo gli scherzi di Nicolas Vaporidis, Marcell Jacobs, Roberto Giacobbo, Veronica Gentili, Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Un’edizione che saprà insomma regalare al pubblico grosse risate e sorprese.

