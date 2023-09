SCHERZI MORTALI/ Uno scherzo che si trasforma in un incubo

I teen horror spesso si somigliano l’uno con l’altro, accomunati da una enorme criticità: la scrittura cinematografica. Difficile ricordare film all’altezza negli ultimi anni, almeno sino a Scherzi mortali di Jud Cremata. Girato in un unico e terrificante piano sequenza, offre spunti degni di nota e regala un esordio dietro la macchina da presa di cui tenere conto. Ora il lungometraggio arriva in Limited Edition Midnight Factory Blu-ray e DVD + Booklet.

SINOSSI – Taylor decide di invitare a casa le sue più care amiche per passare una serata in allegria e fare baldoria. Per dare un po’ di pepe alla serata, decidono di fare uno scherzo ai nuovi vicini, un padre single e la figlia Julie, che vivono in una casa precedentemente abitata da una misteriosa donna. Il gruppo di amiche scoprirà presto a proprie spese che sarebbe stato meglio non entrare in quella casa.

Lo stile narrativo di Scherzi mortali funziona: le riprese con la telecamera a mano libera aggiungono un tono da documentario che ben si sposa con l’horror. Cremata riesce a regalare allo spettatore un’esperienza nuova, magari non troppo spaventosa ma comunque avvincente. A tratti ricorda l’horror targato Blumhouse, con il suo giusto equilibrio tra paura, umorismo e normalità. Un’opera audace che va dove gli altri temono di andare, presentando le ragazze adolescenti per quello che sono piuttosto che per come la maggior parte dei film horror amano immaginarle. Degne di nota le prove attoriali.

