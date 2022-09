Scherzo a Charlie Gnocchi da parte dei vipponi al GF Vip/ Lui si arrabbia e…

Charlie Gnocchi e lo scherzo dei vipponi: il video della reazione del concorrente

Charlie Gnocchi è stato vittima di uno scherzo poco piacevole al Grande Fratello Vip 2022. I suoi inquilini Luca, Nikita, ed Edoardo gli hanno messo una cipolla in faccia mentre dormiva. Il concorrente si è, dunque, svegliato con un pessimo aroma e questo lo ha fatto innervosire non poco.

Charlie Gnocchi quando si è accorto dello scherzo, si è precipitato giù dal letto e ha cominciato a rincorrere Edoardo con una stecca da biliardo. I vipponi che hanno visto la scena sono scoppiati in una fragorosa risata, ma il concorrente sembrava proprio alterato. Il video della clip ha suscitato ilarità anche nel web che si è goduto il simpatico siparietto. Ecco il video:

Charlie Gnocchi e la polemica social sulla questione Elenoire Ferruzzi-Luca Salatino

Nei giorni scorsi, Charlie Gnocchi è intervenuto sulla lite tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima aveva interpretato alcuni gesti dell’ex tronista come interesse per lei, ma lui ha negato ribadendo di essere fidanzato e innamorato della sua Soraia.

Charlie Gnocchi si è avvicinato allo chef romano e ha fatto un discorso che non è stato gradito al web: “Ti dico subito che io sono il primo che dopo che ho visto le robe (non si capiscono le parole) se le vede mia moglie con una figa vera, mia moglie viene qua e ci ammazza tutti“. A questo punto, Luca interviene: “Ma che centra” e il conduttore radiofonico insiste: “Ascoltami un attimo allora a te ti dico con Elenoire c’è il gioco e sei fortunato perché se il gioco te lo facesse una figa che magari anche un po’ ti piacicchia, una ragazza scusa non voglio dire una parolaccia, tu potresti avere degli sbandamenti. E io stesso di fronte a una persona…”. L’ex tronista replica: “Ma a me mi va di giocare, come ce l’hai tu, io non vado ad interpretare la cosa in maniera sbagliata perché tu vuoi bene ad una persona”.

