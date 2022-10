Scherzo a Drusilla Gucci: “Per te sta sera non finisce bene”/ Cosa è successo

Scherzi a Parte: ospite (involontaria) Drusilla Gucci

La redazione di Scherzi a Parte ha deciso di organizzare uno scherzo a Drusilla Gucci, trasmesso nell’ultima puntata della trasmissione. L’idea è quella di “rovinarle un’ottima cena”, dopo che per tutta la durata della sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha spesso sottolineato quanto le piacesse mangiare e non vedesse l’ora di tornare a casa per mangiare. Lo scherzo a Drusilla Gucci è stato organizzato con la complicità del suo agente che l’ha invitata, per conto di una facoltosa Baronessa, in un importante ristorante di Milano.

La Baronessa Giovanna Rosa la Barbara attendeva Drusilla Gucci già al tavolo, assieme al suo assistente, fulcro dello scherzo. “Tutti dicono che si mangia una carne ottima, ma io sono vegetariano”, racconta l’assistente, subito zittito in modi burberi dalla Baronessa “e sta sera cosa mangi?! Vedi che sei un cretino?!”. A questo punto, la Baronessa e l’assistente spiegano a Drusilla di cosa si tratti il progetto per cui l’hanno invitata a cena, spiegandole che la signora ha ereditato un’importante fortuna in quadri famosi, e vorrebbe far arrivare l’arte anche ai più giovani, sempre più distratti e meno interessati. Improvvisamente, però, la baronessa si addormenta, lasciando Drusilla Gucci leggermente interdetta. “Quando è agitata ha attacchi di narcolessia”, spiega subito l’assistente, “ma poi si riattiva”, e fischia. A questo punto la baronessa si sveglia e si presenta di nuovo a Drusilla, come se non l’avesse mai vista.

Scherzo a Drusilla Gucci: “Per te sta sera non finisce bene”

Drusilla Gucci, a quel punto, propone un brindisi, al quale la Baronessa partecipa volentieri, imbeccata dall’assistente che la avverte di bere “poco che poi”, ma lei lo interrompe subito “ma fatti gli affari tuoi, cretino, so io quello che posso e devo bere, tu pensa per te”. Dopo la prima portata del pasto, però, lo scherzo a Drusilla Gucci entra nel vivo quando la Baronessa si addormenta di nuovo, l’assistente della donna spiega che per svegliarla servono i fischi, “lo psicologo ci ha detto che sono gli ultrasuoni. Drusilla, non riuscendo a fischiare, non risveglia la Baronessa, fino a quando l’assistente tira fuori un pennarello e le disegna dei baffi finti sul volto: “Tanto in bagno non ci va, non si guarda mai allo specchio, mi prendo la mia rivincita”.

Nel vivo dello scherzo a Drusilla Gucci, continuano gli attacchi di narcolessia della Baronessa, seguiti sempre da un nuovo disegno del suo assistente e da piccoli battibecchi tra i due per ogni piccola questione. Nel frattempo, però, Drusilla e il suo agente non si sentono particolarmente a loro agio e rimproverano il ragazzo, che protesta sostenendo che viene sempre trattato male dalla signora. Infine, quando ormai sul volto della Baronessa oltre ai baffi sono impressi anche un paio di occhiali, un naso da clown, guance rosse e delle folte sopracciglia, l’assistente stufo dei rimproveri di Drusilla si alza dal tavolo “se si sveglia me la salutate, sennò me la seppellite”, seguito dall’agente dell’ignara vittima dello scherzo. Decisa a dare una ripulita al volto della signora, Drusilla viene raggiunta da un’altra complice del programma che mette in guardia la donna sul suo comportamento scorretto. La Baronessa viene risvegliata e, provando a spiegarle la situazione, la complice la avverte che “la serata non va a finire bene per la signorina che la sta sbeffeggiando”.

Drusilla scatta una foto all’anziana donna, che sconvolta chiede “chi è stato? Quel cretino? Non è la prima volta che me lo fa, per quello lo considero un cretino”. “Mi ha fatto di nuovo lo scherzo”, tra lo sgomento di Drusilla Gucci, rivela infine, “di Scherzi a Parte“, tra applausi e risate generali, anche di Drusilla visibilmente sollevata che la situazione si sia risolta al meglio.











