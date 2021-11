“Schiaffeggiare moglie non è violenza”/ 40% degli italiani la pensa così, anche donne

“Schiaffeggiare la moglie non è una forma di violenza”. Lo pensa un italiano su quattro. È questo, secondo quanto riporta Tgcom24, quanto emerge da una ricerca demoscopica realizzata da AstraRicerche in collaborazione con Rete antiviolenza del Comune di Milano e Gilead Sciences Italia alla vigilia del 25 novembre, data in cui decorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Abrignani (Cts) su vaccinazione 5-11 anni/ "Raccomandata da tutte società pediatria"

Un quadro drammatico che dimostra quanto nel Paese i maltrattamenti siano ancora troppo spesso giustificati. Il 40% degli uomini sottostima la violenza racchiusa negli schiaffi, così come il 20% delle donne. Tra queste ultime ci sono proprio vittime che non trovano il coraggio di denunciare proprio perché ritengono che ciò sia normale. Allo stesso modo circa quattro uomini e tre donne su dieci ritengono che costringere, attraverso la forza, il proprio partner ad avere un rapporto sessuale non sia un abuso. Infine, il 30% degli uomini e il 20% delle donne ritiene ancora che una violenza fisica è meno grave se gli atteggiamenti della vittima, il suo abbigliamento o aspetto comunicavano che era ‘disponibile‘.

"Cattolici no vax? Frange minoritarie"/ Salmaso: "Vaccino ai 5-11enni è sicuro"

“Schiaffeggiare moglie non è violenza”. I dati sono allarmanti

I dati relativi alla violenza sulle donne in Italia sono allarmanti. Tra coloro che denunciano l’89% subisce violenza da parte di un famigliare: nella maggior parte dei casi il marito, fidanzato o ex. La ricerca demoscopica realizzata da AstraRicerche in collaborazione con Rete antiviolenza del Comune di Milano e Gilead Sciences, secondo cui molti credono che “schiaffeggiare la propria moglie non è violenza”, ad ogni modo, mostra soltanto alcune facce della medaglia. Altre statistiche, in tal senso, confermano la gravità del fenomeno.

Don Francesco Spagnesi a processo/ Festini con soldi offerte “dilapidò 400 mila euro”

Esso, tuttavia, fin troppo spesso viene sottovalutato, anche dalle vittime. Meno del 40% delle donne, in tal senso, stando a una ricerca Ipsos per WeWorld, sono consapevoli di aver subito una forma di molestia almeno una volta nella vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA