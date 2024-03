SCHIAVONE “SANDOKAN” PENTITO/ Maresca: vince il modello-Caserta, ora l’antimafia entri nelle scuole

Il pentimento di Francesco Schiavone, detto “Sandokan”, già capo del clan dei Casalesi, è un segnale formidabile, una bellissima notizia per tutte le persone perbene.

La mafia casalese, che è stata combattuta in maniera molto efficace a partire dagli inizi del 2000, non esiste più. Le grandi operazioni di polizia, i maxiprocessi contro il clan hanno portato ai risultati sperati. E questo è frutto dei grandissimi sacrifici compiuti da uomini e donne dello Stato, ai momenti esaltanti della stagione antimafia, la cui prima importante fase è culminata con la cattura di Michele Zagaria, all’epoca capo indiscusso del clan e numero 2 dei latitanti più ricercati d’Italia, dopo Matteo Messina Denaro, preso nel dicembre 2011 dopo 16 anni di latitanza.

Nordio "Test psicoattitudinali? Nessun attacco a toghe"/"Alcoltest ai politici? Senza prosecco mi dimetto"

Quello straordinario gruppo di lavoro, fatto da personale amministrativo, forze di polizia e magistrati, ma anche da tantissima gente comune, cittadini perbene di quelle terre, ha sancito il declino inesorabile della mafia casalese.

Quel sistema investigativo, definito modello-Caserta, ha raggiunto in poco tempo risultati straordinari, mettendo fine alla latitanza dorata di più di cinquanta tra capi ed organi apicali del clan e sequestrando centinaia di milioni di euro di beni.

"Sugar tax non è incostituzionale"/ La Corte: "Illecita la censura del TAR, la norma è applicabile"

La lotta alla criminalità organizzata resta, però, ancora una priorità assoluta e va condotta con determinazione e strategia, sia sul fronte giudiziario che su quello di prevenzione e di diffusione della cultura antimafia.

Un ringraziamento particolare va al procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, capace in pochissimo tempo di lasciare il segno e di valorizzare anche in Campania la sua straordinaria esperienza antimafia.

Dal canto nostro, continuiamo con l’associazione UNICA (Unione nazionale italiana della cultura antimafia) a dare il nostro contributo per contribuire a raggiungere importantissimi risultati in termini di prevenzione e di formazione scolastica. Dobbiamo continuare a percorrere con convinzione la strada indicata da Giovanni Falcone, quella della cultura antimafia. Bisogna partire dalla scuola, spiegare le dinamiche mafiose e mostrare ai ragazzi la pochezza dei mafiosi, la loro povertà d’animo e la mancanza di futuro per chi sceglie strade sbagliate.

Magistrati condannati: "Illegittimo rimuoverli automaticamente"/ Corte costituzionale: "Decide il CSM"

L’11 ottobre anche Napoli potrà festeggiare la sua prima giornata anticamorra, rivendicando un orgoglio, fatto di legalità e giustizia.

Le notizie come quelle di oggi fanno ben sperare e tutti insieme possiamo sognare di raggiungere nel breve periodo un futuro senza mafie.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA