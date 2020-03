Schick alla Roma?/ Calciomercato, il Lipsia non riscatterà il ceco a giugno

In vista della prossima finestra di calciomercato si vocifera molto sul possibile ritorno di Patrik Schick alla Roma, una volta terminato il prestito stagionale con il Lipsia. Il giocatore ceco, che pure in terra tedesca sta mostrando tutto il proprio valore, pare non aver infatti convinto a sufficienza la dirigenza del club tedesco, che dunque potrebbe non esercitare il diritto di riscatto: questa in sostanza l’ultima indiscrezione di calciomercato che ci arriva da Leggo. La notizia ci arriva forse un po’ a sorpresa: se ben siamo consci delle tante aspettative deluse da Schick in giallorosso, pure va detto che il ceco si stava davvero ricattando in terra tedesca. Anzi per la punta di Praga le ultime statistiche ci segnalano 19 presenze in campo con 1174 minuti di gioco, dove pure l’attaccante ha fornito 3 assist vincenti e 7 gol.

SCHICK ALLA ROMA? IL LIPSIA NON LO RISCATTERA’

Sono dunque buoni numeri per Schick al Lipsia in questa prima parte della stagione: perché dunque il club tedesco non lo riscatterà e la punta sarà costretta a fare ritorno a Roma a fine stagione?. Certo dietro a tale mossa ha il suo peso il contratto stipulato proprio con la dirigenza giallorossa per il prestito: i tedeschi hanno versato 4 milioni per il ceco a settembre ma sarebbero costretti a spenderne altri 29 in caso di opzione di riscatto (di cui hanno il diritto e non l’obbligo, ricordiamo). Poi va aggiunto che lo stesso giocatore non ha impressionato troppo dirigenza e allenatore: certo Schick ha messo a tabella numeri importanti ma pure è nota la sua fragilità e tendenza agli infortuni (come abbiamo ben visto nella sua permanenza a Trigoria). Insomma il ritorno di Schick alla Roma in estate pare già deciso, benché lo stesso ceco abbia espresso la volontà di rimanere in Germania. Staremo a vedere.



