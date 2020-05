Schick riscattato dal Lipsia?/ Calciomercato, la Roma ha bisogno di almeno 20 milioni

Pubblicità

Tra le operazioni che il calciomercato Roma deve smaltire in vista della prossima stagione non ci sono solo gli spinosi rinnovi, ma anche i riscatti: discorso vero in entrambi i sensi, tanto che la società giallorossa sta valutando la possibilità di trattenere Chris Smalling dopo l’ottima parte di annata disputata dal centrale inglese. Nel verso contrario, si continua a lavorare sull’asse che porta a Lipsia: qui gioca Patrik Schick, che dopo un’esperienza poco intensa e fortunata con la Roma si è trasferito in Germania, nella società controllata dalla Red Bull. Qui il giovane ceco è rinato, tornando a segnare con continuità come e più che ai tempi della Sampdoria; inevitabile che il Lipsia stia pensando al riscatto, ma il problema è che la pandemia da Coronavirus ha reso sostanzialmente impossibile (come lo stesso calciatore ha rivelato a Isport, prima che gli fosse impedito di parlare di calciomercato) che la cifra perché il club tedesco se lo assicuri a titolo definitivo corrisponda ai 28 milioni pattuiti.

SCHICK RISCATTATO DAL LIPSIA? ALLA ROMA SERVONO ALMENO 20 MILIONI

Bisognerà dunque giocare al ribasso, almeno secondo il Lipsia: il quale peraltro potrebbe non riscattare l’attaccante qualora dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League, e il deludente pareggio interno contro il Friburgo ha portato il Bayer Leverkusen ad un solo punto dal quarto posto, mettendo in discussione un traguardo che per i ragazzi di Julian Nagelsmann sembrava certo (la squadra era in testa alla Bundesliga e si giocava il titolo fino a poco prima che iniziasse la pandemia da Coronavirus). Dall’altra parte però il Lipsia sa bene che dovrà sostituire Timo Werner, che ha già espresso la volontà di fare un’esperienza all’estero: la soluzione migliore, soprattutto in un calciomercato che per forza di cose dovrà essere al risparmio, sarebbe quella di affidarsi a chi è già in casa ed eventualmente superare i problemi di ambientamento. Pagare meno di 30 milioni il sostituto di un Werner che potrebbe essere venduto per 70-80 milioni sarebbe manna dal cielo, e dunque è chiaro che la Red Bull ci stia pensando.

La Roma però deve far fronte al rischio di non realizzare una plusvalenza: facendo i conti, il prezzo minimo per evitare questo scenario sarebbe 20 milioni. Considerati i vari fattori in campo, il riscatto di Schick da parte del Lipsia potrebbe arrivare sulla base di 24-25 milioni: questa almeno è la cifra sulla quale le due società starebbero lavorando. Il problema al momento è che la Bundesliga è ripartita, ma la nostra Serie A è ancora ferma e potrebbe esserlo per almeno un mese: a bocce ferme, per i giallorossi è difficile stabilire dei parametri economici e capire cosa potrebbe succedere una volta che si parlerà concretamente di calciomercato. Per adesso dunque si può solo trattare in termini che potremmo considerare astratti; eventualmente, tra qualche tempo si tornerà alle operazioni concrete e il riscatto di Schick potrà diventare una realtà, permettendo a Gianluca Petrachi di operare anche in entrata per quanto riguarda la stagione 2020-2021.



