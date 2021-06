Schick, video gol da centrocampo contro la Scozia/ Euro 2020, lo show dell’ex Roma

Patrik Schick conquista tutti. L’attaccante 25enne, con un passato in Italia tra Sampdoria e Roma, è stato il grande protagonista di Scozia-Repubblica Ceca, sfida in programma oggi per la prima giornata della fase a gironi di Euro 2020 e terminata 0-2 per la compagine guidata da Jaroslav Šilhavý. Le due reti sono state firmate proprio dall’attaccante, ma non parliamo di due gol qualsiasi…

Dopo un bellissimo colpo di testa per lo 0-1, Patrik Schick ha fatto impazzire tutti gli appassionati di calcio al mondo, soprattutto i tifosi della Repubblica Ceca: l’ex giallorosso ha infatti beffato il portiere della Scozia con un tiro telecomandato da centrocampo. Un gol che ricorda quelli messi a segno da Maradona, Recoba, Quagliarella o ancora da Beppe Mascara ai tempi del Catania.

SCHICK, IL VIDEO DEL GOL DA CENTROCAMPO

Esploso alla Sampdoria, Patrik Schick si è rivelato un flop alla Roma, che per il suo cartellino ha speso 40 milioni di euro. L’attaccante ceco è tornato il bomber che tutti conosciamo nelle ultime due stagioni trascorse in Bundesliga, prima con la maglia del Red Bull Lipsia e poi con quella del Bayer Leverkusen. Ma la doppietta messa a segno oggi in Scozia-Repubblica Ceca ha provocato non poche arrabbiature tra i tifosi giallorossi, che hanno messo nel mirino dirigenza ed ex allenatori per non aver saputo valorizzare il talento di Praga. Intevistato nel post-gara, Schick ha rivelato: «Ho visto che il portiere era fuori dai pali. Avevo intuito nel primo tempo che la situazione giusta sarebbe capitata. Ho monitorato la posizione del portiere». Qui di seguito il video del fantastico gol da centrocampo:

