Schillaci: “Vaccino antinfluenzale? Ora di accelerare”/ “Mascherina? Raccomandata…”

Schillaci: “Ora serve responsabilità”

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha parlato a Zona Bianca della situazione in vista del Natale. Cosa dobbiamo aspettarci tra casi di Covid ancora numerosi e impatto dell’influenza? Il periodo, a detta dell’esperto, “È da affrontare con senso di responsabilizzazione. È un Natale in cui abbiamo da tutelare soprattutto le persone fragili e anziane. Siamo partiti con una campagna di sensibilizzazione contro il Covid ma soprattutto quest’anno per la vaccinazione contro l’influenza. C’è un’impennata avvenuta più precocemente rispetto al passato. Seguiamo l’evoluzione. Raccomandiamo alle persone anziane e ai pazienti fragili di fare il vaccino“.

Secondo il ministro, ora è il momento di dare una svolta alla campagna vaccinale per l’influenza. “C’è bisogno di accelerare la campagna verso le persone fragili. Abbiamo intenzione di aumentare la campagna per queste persone. È un momento di responsabilizzazione, sono certo che i cittadini italiani aderiranno” ha spiegato l’esperto.

Schillaci: “Campagna vaccinale Covid essenziale”

Parlando della campagna vaccinale per il Covid, il ministro Schillaci ha dichiarato a Zona Bianca: “Sicuramente è stata essenziale. Il Governo di cui ho l’onore e il privilegio di far parte non ha mai messo in discussione la battaglia contro il Covid-19 e ancora oggi sosteniamo la vaccinazione per gli anziani, i fragili e gli immunodepressi per l’influenza e per il Covid”. Il ministro ha proseguito: “Oggi siamo in una fase della pandemia da Covid-19 diversa e ci appelliamo al senso di responsabilità dei cittadini e alle persone più fragili come la vaccinazione per influenza. Loro vanno protetti e questo va affrontato con uno spirito di reale responsabilizzazione”.

Secondo il medico, “I produttori e la Comunità europea non possono lasciare la responsabilità di eventi avversi ai singoli Stati. A noi sta molto a cuore il fatto che i cittadini italiani possano avere accesso a tutti i tipi di vaccini in commercio con l’autorizzazione dell’Ema”. A detta del ministro, “Dobbiamo razionalizzare gli acquisti in modo tale che utilizzeremo tutte le dosi e che non ci siano sprechi in un momento complesso dal punto di vista come questo”. Parlando invece di Mascherine, Schillaci spiega: “Io tengo a precisare che uno dei primi provvedimenti che ho adottato è stato quello di prorogare l’obbligo di mascherina in ospedali e Rsa. Credo che continueremo in questo tipo di raccomandazione. Anche da questo punto di vista dobbiamo avere a cuore la loro salute. È un atto di rispetto verso di loro“.











