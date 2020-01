Schindler’s List/ Oggi su Iris: la trama del film campione d’incassi (27 gennaio)

Assolutamente imperdibile la prima serata di Iris del 27 gennaio che vede in programmazione alle 21:00 il film Schindler’s List, campione di incassi e vincitore di ben 7 premi Oscar nel 1994. Si tratta di un film prodotto dagli Stati Uniti, ispirato dal romanzo La lista di Schindler di Thomas Keneally e che vede alla regia un genio e un mostro sacro come Steven Spielberg. Nel cast troviamo attori di tutto rispetto che interpretano i ruoli loro assegnati in un modo assolutamente unico e in grado di emozionare in modo particolare lo spettatore. Parliamo di Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes e Caroline Goodall. Per rendere le varie scene del film quanto più possibili corrispondenti al vero, la sceneggiatura è stata affidata a Steven Zaillian, la fotografia a Janusz Kaminski mentre la colonna sonora si è basata sulle ottime musiche di John Williams.

Schindler’s List, la trama

La trama è ispirata alla storia vera dell’industriale tedesco Oscar Schindler che durante il periodo nazista intuisce che l’unico modo per sopravvivere è conquistarsi la fiducia del regime militare. Così partecipa alla vita notturna dei locali tedeschi e offre bottiglie costose ai militari; nel momento in cui viene realizzato il ghetto di Cracovia chiede l’assegnazione di alcune centinaia di ebrei per le sue fabbriche: all’apparenza li sfrutta ma il suo vero intento è quello di salvarli da una morte certa. Quando inizia la persecuzione degli ebrei, per lui parte la missione nei confronti di questo popolo e riesce a salvarne 1200, quelli della famosa lista, destinato alla morte ad Auschwitz. L’arrivo a Cracovia di Amon Goeth, ufficiale tedesco prvo di scrupoli che avvia la costruzione di un nuovo campo di concentramento e blocca la produzione industriale di Schindler. Questi esegue una riconversione produttiva dell’attività da civile in militare guadagnandosi il rispetto del comandante e prosegue nella sua opera di salvataggio nei confronti dei più deboli.

