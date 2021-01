SCHINDLER’S LIST, STORIA VERA DI OSKAR SCHINDLER/ Non eroe, ma uomo coi suoi difetti

Va in onda stasera, alle 21.32 su Rete 4, il film crudo e drammatico sul tema della Shoah dal titolo Schindler’s List, in italiano La lista di Schindler. Ma chi è davvero Oskar Schindler, il protagonista della pellicola interpretato da Liam Neeson? Imprenditore tedesco classe 1908, Schindler non ha la stoffa dell’eroe, almeno secondo le cronache dell’epoca, che lo descrivono come un uomo dallo stile di vita piuttosto rilassato, un cosiddetto bon viveur, la cui vita, però, ebbe un risvolto inaspettato con l’inizio della deportazione nei campi di sterminio a opera dei nazisti. Verrebbe da pensare che chiunque, al suo posto, avendo la possibilità concreta e materiale di salvare delle vite, avrebbe agito in quel modo, ma la storia ci insegna che non è purtroppo così, dal momento che in tanti – troppi – fecero finta di non vedere o non sapere cosa accadesse ad Auschwitz e negli altri luoghi di morte fatti istituire dal Führer.

Chi è davvero il protagonista di Schindler’s List

Da alcune biografie, dunque, traspare un ritratto di Oskar Schindler che ha poco a che fare con la figura dell’eroe. Ciò, da un lato, non fa che contribuire ad accrescere la convinzione che chiunque, a quel punto, avrebbe potuto fare la differenza, accettando il rischio inevitabile di essere scoperto. Sulla carta, anche Schindler era un nazista: per di più, anzi, per i tedeschi rappresentava un punto di riferimento in quanto fidato agente dei Servizi Segreti Militari. Proprio sotto la dittatura di Hitler, Oskar diventò un uomo di successo, accumulando un patrimonio abbastanza ingente. In Cecoslovacchia e Polonia si distinse come spia pagata dalla Germania, e con la sua fabbrica garantì munizioni all’esercito della nazione. Nulla del suo passato, insomma, lascia trapelare lo spirito di solidarietà di cui si rivelò dotato nella seconda parte della sua vita.

Oskar Schindler: un’infanzia a contatto con gli ebrei

Fu proprio Oskar Schindler l’unico tedesco della storia a salvare oltre un migliaio di ebrei da una sorte apparentemente inevitabile. ‘Inevitabile’ se si pensa all’indifferenza omertosa degli amici, dei vicini di casa e dei conoscenti che – da un giorno all’altro – smisero di trattare con i ‘giudei’ (così chiamati in senso spregiativo), lasciando che andassero incontro a un destino di morte facilmente immaginabile. Anche Oskar, nel corso della sua infanzia, ebbe a che fare direttamente con alcune persone ebree, a scuola e anche fuori, dal momento che vicino a lui abitava un rabbino con due figli. Da ragazzo, Oskar non era molto portato per lo studio, pur essendo dotato di quell’intelligenza necessaria per fare soldi sottoscrivendo i giusti affari. Vista la sua adesione formale al partito nazista, a seguito della caduta di Hitler, Schindler fu costretto a emigrare in Argentina. Solo in un secondo momento venne fuori la verità circa il suo comportamento degno di lode e riconoscimento.



