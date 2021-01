Schindler’s List/ Video, su Rete 4 l’Olocausto raccontato da Steven Spielberg

Schindler’s List andrà in onda su Rete 4 oggi, domenica 24 gennaio, alle ore 21.20. Un drammatico e toccante film sulla Shoah, capolavoro del 1993 diretto da Steven Spielberg e tratto dal libro di Thomas Keneally, La lista di Schindler. Il film è concepito e realizzato come un documentario, girato in bianco e nero ad eccezione di alcune scene iniziali e finali, nel quale il regista ricostruisce alcuni dei terribili fatti che interessarono gli ebrei del ghetto di Cracovia nel 1939, durante l’occupazione Nazista. Tra gli interpreti: Liam Neeson è il protagonista Oskar Schindler, Ben Kingsley è Itzhak Stern, Ralph Fiennes è Amon Goeth, Caroline Goodall è Emilie Schindler.

Schindler’s List, la trama

Schindler’s List è ispirato al romanzo di Thomas Keneally (Sydney, 1935) ed è basato sulla vera storia dell’industriale tedesco Oskar Schindler. Egli, nel 1938, instaura simpatie e amicizie tra i soldati e le SS naziste grazie alle quali riesce ad avere la giusta spinta e il fortunato appoggio per aprire un’azienda che produce pentole e tegami. Nella sua fabbrica assume più di mille persone, ebrei che per tale fortuna scampano alla deportazione nei campi di concentramento.

Quando teme di perdere la sua fabbrica, l’imprenditore ha la fortunata idea di modificarne la produzione, convertendola da civile a militare, iniziando cioè a produrre granate e munizioni per l’esercito nazista e sfruttando a pieno le amicizie coltivate tra i principali esponenti del regime nazista. Riesce così a salvare la sua attività e ad assumere altri ebrei. Presto il suo lavoro diventerà una vera e propria missione eroica che gli permetterà di salvare la vita di migliaia di ebrei, già destinati al campo di sterminio e alla morte sicura: preziosa è a tal scopo, la lista con i nomi degli ebrei richiesti da Oskar Schindler per la sua fabbrica.

