Schlein contro tele-Meloni, ma i dati sono sbagliati/ Leader PD la più presente dopo FDI nei TG

Elly Schlein nei giorni scorsi ha attaccato Giorgia Meloni e il suo governo per la gestione della Rai, annunciando un sit-in “per difendere la libertà di stampa e il valore di un servizio pubblico che non può essere TeleMeloni”. A raccolta è stato chiamato il Pd ma anche “le altre forze politiche di opposizione e sociali”. A far infuriare la leader del PD è stato un titolo del TG1: “Mille euro in più per gli anziani, si voterà l’8 e 9 giugno”. Questo riassumeva l’approvazione di vari decreti nel Cdm del 25 gennaio, tra cui appunto misure a tutela degli anziani. A far infuriare ancora di più la Schlein sono stati dei dati sbagliati dell’Osservatorio di Pavia che non includevano la leader nel report relativi alla parola assegnata ai vari politici nei principali telegiornali del servizio pubblico a dicembre.

Fine vita, cattolici Pd in crisi sulla linea Schlein/ “Non vogliamo la copia del Partito Radicale”

“Purtroppo, per un errore di codifica nel nostro database, che abbiamo provveduto a correggere, la segretaria del Pd Elly Schlein non era inclusa nel precedente report” ha scritto il responsabile IT Vittorio Cobianchi, chiedendo scusa. Nel teatro Aula Pacis di Cassino, dove si è tenuta prima tappa del tour del Pd per le europee, Schlein ha affermato: “È propaganda fatta nella forma più becera, sulla pelle degli anziani”. La leader PD ha poi affermato come Giorgia Meloni “sia diventata la regina delle televendite, come Wanna Marchi”. Fratelli d’Italia ha replicato definendo l’attacco del Pd “sgangherato e sbagliato”.

Zingaretti contro Quarta Repubblica: "Pensavo foste giornalisti"/ FNSI: "Solidali con Giorgia Mennuni"

Schlein, il sindacato UniRai: “Attacco alla libertà del servizio pubblico”

Il sindacato UniRai non ha apprezzato le parole di Schlein: “È in corso un grave attacco alla libertà del servizio pubblico” ha affermato, invitando “gli esponenti del Pd alla prossima riunione di sommario del TG1 perché possano dettare argomenti e titoli del notiziario”. Come spiega Libero, secondo i dati corretti dell’Osservatorio di Pavia, gli esponenti dem hanno avuto una copertura di 10 minuti di tempo totale e di 12.7 minuti di “tempo direttamente gestito” dunque interviste o interventi. Nello stesso periodo Fdi ha avuto meno tempo totale (7.9 minuti) e poco più tempo direttamente gestito (13.9). Il M5S e tutti gli altri partiti sono indietro. 7.7 minuti di tempo totale e 11.1 di tempo direttamente gestito secondo l’Osservatorio di Pavia, riporta Libero.

PIANO MATTEI/ Asse Ue-Meloni, ma Moussa Faki, Cina e Russia mettono alla prova il Governo

Schlein, secondo il report mensile sul pluralismo politico-istituzionale in televisione, curato dall’Agcom, “supera Mattarella e Meloni in tutte le edizioni del TG1. La segretaria del Pd è la prima classificata per tempo di parola con il 7.85% del tempo totale, seguita da Sergio Mattarella (6.12%) e Giorgia Meloni (5.6%)”, secondo l’Osservatorio. Le rilevazioni Agcom su tutte le edizioni del Tg1 vedono il tempo complessivo del Pd dal 1 al 31 dicembre con il 17.73% di tempo di parola, preceduto solo da Fratelli d’Italia con il 19.82%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA