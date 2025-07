La ricetta di Elly Schlein su dazi, riarmo e energia: “Italia faccia come la Spagna di Sanchez, Meloni imbarazzante”. Lo stop a Tajani sullo Ius Scholae

LA “RICETTA” DI SCHLEIN SU DAZI E POLITICHE ECONOMICHE: “SEGUIAMO LA SPAGNA, MELONI DANNEGGIA L’ITALIA”

Meloni sbaglia tutto, il Paese vola verso il baratro e occorre investire sul modello Spagna per far ripartire l’Italia (e la stessa UE): Elly Schlein, da segretaria Pd e principale leader delle opposizioni, conferma il “copione” classico degli oppositori di qualsivoglia Governo, con l’aggiunta di una speciale riverenza verso l’amico Premier spagnolo Pedro Sanchez, proprio nel momento di massima crisi politica e istituzionale del PSOE a Madrid.

Nella lunga intervista al “Corriere della Sera”, l’indomani della presenza alla Giornata dell’Economia del Pd di Monza, Schlein conferma la preoccupazione per l’ultimatum di Trump sui dazi, accusando il Governo italiano di non fare nulla per proteggere gli interessi del Paese: «Meloni non firmi la resa all’America», avverte la leader dem sottolineando come nell’intento di non “deludere” l’alleato americano, il Governo arriva a «danneggiare l’Italia». Schlein definisce “imbarazzante” la Premier Meloni nella gestione dei dazi, oltre che «incapace» di dire no agli alleati «ideologici», tanto Trump a livello internazionale quanto l’Europa della Commissione Von der Leyen sul tema riarmo in Europa.

Aumentare la spesa militare al 5% in sede NATO sarebbe per l’Italia «un colpo letale allo Stato sociale», continua la segretaria Pd ai colleghi del “Corriere”: anche qui, come sulle politiche energetiche e sul tema lavoro, l’esecutivo di Centrodestra dovrebbe scegliere la “via spagnola” seguendo le innovazioni del Governo Sanchez. «C’è un’altra ricetta economica in Europa che sta funzionando», ribadisce Schlein ricordando il modello spagnolo, e concludendo come Meloni debba ora battersi per gli investimenti comuni europei altrimenti dopo il PNRR si rischia il blocco totale.

LEGGE CITTADINANZA, GIÀ CHIUSO L’ASSE PD-FI SULLO IUS SCHOLAE?

La crisi politica del partito socialista di Spagna, con il Premier Sanchez che rischia dopo lo scandalo corruzione attorno al numero 3 Santos Cerdan e ora con le dimissioni del dirigente-collaboratore del Premier, Francisco Salazar, non viene considerato dalla leader Pd che invece insiste nell’indicare la sinistra socialista spagnola come il vero modello da cui partire per un prossimo Governo di sinistra in Italia.

Schlein si dice infatti certa che nel 2027 il “campo largo” riuscirà a battere il Centrodestra, con un proprio programma che farà meglio dei “fallimenti” di questo esecutivo uscente: al di là delle schermaglie comprensibili tra maggioranza e opposizione, resta la distanza netta segnata da Schlein all’intero campo avversario, anche con Forza Italia che pure in questi mesi ha visto potenziali “patti politici” su alcune leggi specifiche come lo Ius Scholae.

In aperta differenza e scontro con Lega e FdI, il leader forzista Antonio Tajani ha rilanciato la volontà di modificare la legge sulla cittadinanza italiana andando “vicino” alle proposte Dem: significativo però il “niet” duro della segretaria Pd, sempre dalle colonne del “Corriere”. Per Schlein la proposta di Tajani sullo Ius Scholae si è aperta e chiusa nel giro di poche ore: «Noi andiamo avanti con la nostra proposta che è ben migliore della loro», anche se si dice pronta ad un confronto per modificare la legge sulla cittadinanza pur dopo le ultime due estati di “proposte” di FI sul medesimo tema.