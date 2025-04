Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha confermato l’impegno del partito a sostegno dei cinque referendum in programma per l’8 e 9 giugno 2025, definendoli “uno strumento per contrastare precarietà e disuguaglianze”.

Durante un incontro al Nazareno con Maurizio Landini, segretario della Cgil, Schlein ha ribadito la necessità di “informare e mobilitare” gli elettori, focalizzandosi sulle strutture territoriali del Pd per agevolare la partecipazione al voto.

“La Repubblica è fondata sul lavoro, ma sul lavoro dignitoso”, ha dichiarato citando la Costituzione, in un chiaro riferimento alle battaglie storiche della sinistra italiana, da quelle di Di Vittorio agli scioperi degli anni ’70.

I referendum promossi – due sui temi lavorativi (sicurezza e contrasto al precariato) e tre sulla cittadinanza per i minori stranieri – hanno come obiettivo primario quello di correggere quelle che Schlein chiama “distorsioni di un sistema che privilegia i potenti”.

L’alleanza con la Cgil non è di sicuro casuale e richiama il patto tra partiti e sindacati nel secondo dopoguerra, quando si costruirono diritti oggi sotto attacco: “Vogliamo riportare al centro la dignità delle persone”, ha affermato la leader dem, evitando toni trionfalisti ma rimarcando una linea netta contro le politiche del governo Meloni, accusato di “svuotare le tutele”.

Il piano Schlein: perché i referendum sono un test per il Pd

Per il Partito Democratico, questi referendum rappresentano più di una semplice consultazione elettorale: sono un banco di prova per riconquistare consenso dopo le delusioni elettorali e Schlein – da mesi alla guida di un partito ancora alla ricerca di un’identità – mira a trasformare il voto in una “ondata di partecipazione”, come già successo nel 2011 con il referendum sull’acqua pubblica o nel 2020 con quello sul taglio dei parlamentari.

La sfida ha un doppio volto: da un lato, coinvolgere gli astensionisti cronici (in Italia oltre il 40% nelle ultime europee), dall’altro, contrastare la narrazione sovranista.

“Abbiamo l’occasione di cambiare concretamente la vita delle persone”, ha insistito Schlein, annunciando volantinaggi, assemblee e presidi in tutta Italia: tra i target da raggiungere, i giovani under 35 – i più colpiti da contratti a termine e salari bassi – e le comunità straniere, spesso escluse dal diritto di voto.

Un’operazione che riporta alla memoria lo spirito delle campagne di Obama nel 2008, ma con un limite: i referendum sono abrogativi, non propositivi e per vincere, servirà il quorum del 50%+1, obiettivo non scontato in un Paese disilluso, ma Schlein sembra fare orecchie da mercante: “Si vota per non arrendersi alla legge del più forte”, chiosa la segretaria dem, in un messaggio che vuole essere un monito e un appello al popolo.