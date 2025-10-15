Il "calcolo" politico di Elly Schlein sui risultati delle Regionali 2025 non torna: PagellaPolitica e YouTrend "smontano" l'aumento dei voti a sinistra

PAGELLA POLITICA E LE ANALISI YOUTREND SMENTISCONO IL “CALCOLO” DELLA LEADER PD DOPO LE REGIONALI

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: i voti locali – Comunali o Regionali che siano – molto raramente hanno un impatto effettivo sulla politica nazionale, così come i trend osservati nelle varie Amministrative non per forza confermano un percorso anche a livello generale. È però comprensibile il discorso di Elly Schlein a Firenze lo scorso lunedì dopo la larghissima vittoria ottenuta dal Presidente uscente Eugenio Giani nelle Elezioni Regionali in Toscana: una sconfitta netta del Centrodestra, con il Pd primo partito per distacco della regione, e alleati interni del campo largo progressista che entrano tutti in Consiglio pur rimanendo ampiamente sotto le percentuali dei Dem.

Il problema non è infatti l’analisi fattuale sul voto toscano, ma quello che ha detto successivamente la Segretaria del Pd in riferimento al collegamento tra i risultati delle Regionali 2025 e il futuro di una politica nazionale che proietta la sfida tra campo largo e Centrodestra verso le Politiche del 2027: oltre a spiegare come il consenso di Giani sia cresciuto rispetto a 5 anni fa quando il Centrosinistra andava diviso alle urne in Toscana, Schlein in conferenza stampa attacca le destre e il loro esultare per le vittorie in Calabria e Marche, aggiungendo «sommando i voti assoluti delle tre regioni che hanno appena votato, la coalizione progressista ha già più voti rispetto al centrodestra che governa».

Ebbene, tanto il portale di PagellaPolitica quanto i dati stessi nei sondaggi YouTrend sull’analisi post-voto sembrano smentire nettamente la Segretaria Pd nei numeri citati: se è vero infatti che il Governatore toscano è stato rieletto con il 53,9% dei consensi contro il 48,6% del 2020, è proprio osservando i consensi delle preferenze che emerge come in realtà Giani abbia perso 112mila voti in cinque anni, con 752mila preferenze nel 2025 e ben 864mila nel 2020. Colpevole di questa flessione non tanto lo scontento degli elettori per il Presidente della Toscana, ma per effetto dell’astensione che ha colpito la regione calando di ben 15 punti rispetto alle Regionali del 2020.

OLTRE I NUMERI, ECCO PERCHÈ NON TORNA IL “RAGIONAMENTO” DI ELLY SCHLEIN

Il tema però più controverso è il “ragionamento politico” fatto da Schlein citando i dati diretti dei voti recuperati dal Pd e dal campo largo nelle ultime tre Regionali svoltesi tra settembre e ottobre 2025: per la leader Dem la somma di questi voti assoluti è finalmente sopra il dato del Centrodestra e questo significherebbe ribadire il motto divenuto poi meme “Anche questa volta non ci hanno visto arrivare”. Ecco, la realtà dei numeri è però ben più controversa e risulta nei fatti essere una fake news quanto affermato dalla Segreteria Pd.

Come spiega infatti il dato di YouTrend, nelle Marche, in Toscana e in Calabria per la prima volta dal 2022 «la somma dei voti complessivi delle liste di Centrosinistra risulta inferiore a quelle del Centrodestra»: nello specifico vi sarebbero 1,253 milioni di voti assoluti in dote al campo largo, e 1,264 milioni di voti per la coalizione del Governo Meloni. L’unico elemento che va incontro alla tesi di Schlein riguarda i voti dei tre candidati Presidenti, dove il Centrosinistra qui risulta in vantaggio di appena 8mila preferenze rispetto ai rivali della coalizione a guida Meloni.

Per carità, quando si parla in pubblico specie dopo una vittoria elettorale ancora fresca, non è scandaloso sbagliarsi su numeri e previsioni degli andamenti elettorale, ma occorrerebbe una maggiore accortezza specie per quanto riguarda il giudizio politico dato dalla leader di una coalizione che si candida a guidare il Paese: il tema non è l’errore, ma la “fake news” per provare a convincere l’elettorato che il Centrosinistra sta crescendo nei numeri.

La verità, almeno per le tre Regioni citate da Schlein, è l’esatto opposto: che poi a ben vedere, tenere assieme tre territori così diversi tra loro è già di suo controverso, figuriamoci da questo trarci un dato “nazionale”, tornando così a bomba sulla nostra premessa iniziale. Come sentenzia PagellaPolitica nella sua analisi superpartes, tenere assieme Toscana che è roccaforte storica della sinistra, e due Regioni passate invece solo di “recente” ad una maggioranza di Centrodestra, «altera ulteriormente il confronto». Se poi tale confronto viene fatto con numeri sballati, allora proprio crolla l’intero (fragile) castello.