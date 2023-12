Schmit (Commissario Ue)/ “L’Italia è indietro, chi ha alzato gli stipendi combatte meglio l’inflazione”

L’Italia deve affrontare il dossier salari, non ha dubbi il commissario Nicolas Schmit. Il titolare europeo del Lavoro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica e ha spiegato che Roma ha una parte piuttosto grande della sua economia dove i salari sono troppi bassi: “La contrattazione collettiva per molti settori non funziona e il salario minimo può essere una soluzione, dando anche una spinta a produttività e crescita”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Il rischio di tagli sopra i 4.000 euro l'anno

Secondo Schmit in Italia ci sono settori troppo grandi con salari bassi, senza dimenticare che “con l’inflazione i salari reali italiani sono scesi del 7-8%, cosa che non è avvenuta nei Paesi che hanno un minimo legale e che hanno cercato di aggiustarlo per mitigare – almeno – la perdita di potere d’acquisto dei lavoratori”. Il commissario europeo ha sottolineato che i salari adeguati servono anche in ottica sviluppo, contribuendo alla domanda interna: “Arrivo a dire che la produttività resta bassa proprio perché i salari sono bassi, e questo spiega perché l’economia italiana cresce così poco da decenni: salari inadeguati sono il risultato ma anche la causa”.

RETE ADAMO/ Il sostegno alla genitorialità di Plasmon, Chicco ed Endered

L’analisi del commissario Schmit

Nel corso del dialogo con il quotidiano capitolino, Schmit si è soffermato sulla contrattazione che a suo avviso non funziona bene e va dunque aggiustata: “Funziona per una parte dell’economia, ma non basta dire che oltre l’80% dei lavoratori è coperto, bisogna anche guardare a come i contratti sono negoziati e rinnovati. Dico che il salario minimo può essere una soluzione, ma il sistema della contrattazione va rivisto in ogni caso”. A proposito dell’ipotesi di salario minimo, si parla di una proposta di 9 euro all’ora: “Senza dubbio bisognerebbe iniziare fissandolo a un livello ragionevole, avendo in mente dove dovrebbe, e sottolineo dovrebbe arrivare, e prevedendo dei meccanismi di aggiustamento adeguati. Non voglio dire se questa specifica proposta è buona o cattiva, ma è una proposta, l’importante è che il dibattito ci sia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA