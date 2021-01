Schone rescinde contratto col Genoa/ Per il danese Ajax o Italia: Monza alla porta?

SCHONE RESCINDE CONTRATTO COL GENOA

Aperta la finestra di calciomercato, ecco che l’ultima notizia in casa Genoa non è di arrivi o volti nuovi: con un comunicato ufficiale apparso oggi sul sito, il club ha annunciato che Lasse Schone ha rescisso il contratto con la società rossoblu, fissato precedentemente a giugno 2021. Il danese, arrivato in Liguria tra orde di tifosi festanti nell’agosto del 2019, non sarà dunque più un giocatore del Genoa di Ballardini e purtroppo l’annuncio non ci arriva troppo a sorpresa. Accolto con grandissima festa dalla piazza ligure ormai un anno e mezzo fa (e dopo due mesi di corteggiamento spietato) , il giocatore danese, mediano classe 1986, ha subito fatto molta fatica a inserirsi nel gioco dei rossoblu. La stagione 2019-20 è stata difficile per tutto il club e per Schone, mediano abituato a un certo tipo di gioco e affatto incline a modificare le sue caratteristiche e qualità, pure si è rivelata ancor più complicata: per un giocatore elegante, preciso nei passaggi e abituato a squadre ben ambiziose, giocare sporco per la salvezza non è stato proprio facile, sia sotto la direzione di Andreazzoli, che con Motta e Nicola. E il 2020 non si è aperto meglio: prima la positività al coronavirus e poi la messa in ombra, fino all’esclusione in rosa, confermata poi anche in questo giorni dallo stesso Ballardini. Inevitabile dunque che con Schone si arrivasse alla rescissione consensuale del contratto con il Genoa.

SCHONE RESCINDE CONTRATTO COL GENOA: ORA C’E’ IL MONZA?

Con l’amarezza che dà solo una grande occasione persa, ecco che Lasse Schone non sarà più un giocatore del Genoa: quale sarà dunque il futuro prossimo del danese? Come riportato da diversi media negli ultimi giorni, per il momento il futuro del mediano è ancora un mistero, ma al momento parrebbero due le strade che gli si pongono davanti. La prima vedrebbe il danese tornare in Eredivisie e perchè no, anche vestire la maglia dell’Ajax, con cui ci ave offerto delle vere magie in campo, prima di sbarcare in Italia: la seconda prevede che il giocatore rimanga nel Bel paese (anche per beneficiare delle agevolazioni fiscali fissate dal Decreto Crescita) almeno fino a questa estate. L’agente del danese Kanhai, come riportato dal Secolo XIX ha commentato sul futuro del suo assistito: “Ora Lasse può cercarsi una squadra: sono diverse le offerte dall’Italia ma non troverei illogico nemmeno un ritorno all’Ajax. In questi mesi si è allenato bene: ora vuole fare il passo giusto per dimostrare il suo valore e giocare gli Europei con la Danimarca”. Sicuramente va detto che nei giorni scorsi si era fatta rovente l’indiscrezione di calciomercato che voleva Schone nel mirino del Monza di Brocchi: pure questa pista negli ultimi giorni si è raffreddata, specie dopo l’annuncio dell’arrivo dell’ex Parma Scozzarella nelle file brianzole. Pure sabbiamo che il club di Patron Berlusconi è squadra ambiziosa, che pure sul mercato si è già resa protagonista di grandi colpi (basti pensare all’arrivo di Boateng e Balotelli): porrebbe succedere ancora di tutto.



