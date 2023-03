Schumacher, la cuoca di Fiorano: “Veniva sempre e mangiava in cucina”/ “Mi manca”

Bild am Sonntag ha intervistato “Mamma Rossella”, cuoca nel ristorante “Montana”, proprio accanto al percorso Ferrari a Fiorano. Il ristorante è popolare tra i piloti di Formula 1 e tanti tifosi della Rossa vanno sperando di incontrare i loro idoli. Anche Schumacher era solito mangiare lì col capo del team Ferrari Jean Todt, ma in cucina, per sfuggire alla folla di fan. Rossella ha cucinato il suo piatto preferito, le tagliatelle al ragù.

La cuoca è una grande fan della Ferrari: “Aspetto la vittoria dal 2007. Continuo a sperare. Leclerc e Sainz? Spero vincano. Sono entrambi bravi ragazzi. Charles mi sembra un po’ più forte. Ma è solo una mia sensazione, lo so non esattamente”. Rossella pensa quotidianamente a Michael Schumacher, che tante volte ha mangiato lì nel suo ristorante: “Ogni giorno. Ho anche molte foto di lui qui, penso a lui sempre. Mi manca il mio amico”.

La cuoca di Fiorano: “Mi dispiace che Mick abbia lasciato la Ferrari”

Mick, figlio di Michael Schumacher, ha lasciato la Ferrari ed è ora un pilota di riserva alla Mercedes. Lì, nel ristorante, c’è anche il suo casco: “Mi è dispiaciuto molto che non abbia rinnovato perché penso che fosse adatto alla Ferrari. Ma la vita va avanti, vorrei augurargli il meglio”. Rossella conosce anche Vettel, che ha concluso la sua carriera a novembre. La cuoca ha raccontato a Bild am Sonntag: “Penso che sia un peccato. Quando Sebastian è venuto al ‘Montana’ per la prima volta, ho scoperto somiglianze tra Sebastian e Michael. Speravo che potesse diventare anche campione del mondo con la Ferrari. Sfortunatamente, né lui né a un altro campione del mondo negli ultimi anni”.

