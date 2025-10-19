L'ex governatore Schwarzenegger sul Save Democracy Act lancia una sfida a Trump: "Per salvare la democrazia serve una riforma elettorale bipartisan"

Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California, è stato ospite del programma tv “Real Time con Bill Maher“, nel corso del quale ha esposto la sua opinione in merito al Save Democracy Act, il piano per salvare la democrazia promosso dai repubblicani che prevede, tra le altre riforme anche una revisione delle regole per il voto. La proposta arriva proprio in un momento in cui sul piano politico è in corso una netta divisione proprio su questi temi, soprattutto in merito alle novità che potrebbero entrare in vigore per l’accesso alle elezione e in particolare sul rinnovo dei distretti in California, che potrebbe permettere dopo il referendum una maggiore rappresentanza dei democratici.

Parlando di questa misura, definita Proposition 50, l’attore ha commentato dicendo che si tratterebbe di una “clamorosa truffa” perchè mentre viene presentata come una lotta alla minaccia per la democrazia che Trump rappresenterebbe, di fatto toglie potere al popolo aumentando il potere dei politici che vorrebbero “Stracciare la costituzione“.

Il piano per salvare la democrazia di Arnold Schwarzenegger: “Riforma elettorale dovrebbe essere bipartisan”

L’ex governatore Arnold Schwarzenegger, ha lanciato una sfida a Trump sul Save democracy Act, proponendo una riforma “bipartisan” che possa accontentare entrambi i partiti sulle nuove regole di voto. Il primo punto, considerato più importante dall’attore è quello sul giorno delle elezioni che dovrebbe diventare una festa nazionale e concedere un giorno di vacanza per tutti in modo da invogliare ancora di più gli elettori a recarsi alle urne come sostenuto già dal Partito Democratico. L’altro riguarda invece il riconoscimento di persona, una proposta già avanzata da Trump con l’ipotesi di cancellare il voto per corrispondenza per tornare al sistema tradizionale e consentire l’identificazione tramite documento degli iscritti.

L’unione di queste due novità potrebbe consentire un accordo più ampio tra le due parti, che restano comunque fortemente divise sul piano dei collegi elettorali, una battaglia che già si è aperta in Texas e che molto presto coinvolgerà anche la California in vista della riorganizzazione distrettuale, che potrebbe eliminare la commissione indipendente regalando più potere alla rappresentanza Dem, che Schwarzenegger ha ampiamente criticato anche nel recente intervento in Tv affermando che si tratterebbe di una truffa anticostituzionale.