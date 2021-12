Sci, assicurazione obbligatoria dall’1 gennaio 2022/ Durata, garanzie, info e costi

A partire dal primo gennaio 2022 tutti gli sciatori dovranno munirsi di assicurazione se vorranno divertirsi sulle nevi d’Italia. E’ questa una delle più grandi novità per quanto riguarda appunto il nuovo regolamento delle piste da sci che entrerà in vigore nel giro di una settimana, leggasi «norme sulla sicurezza delle discipline sportive invernali». All’articolo 30 si legge appunto che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.

La polizza in questione è quella di Responsabilità Civile che va a coprire i danni provocati a terzi, sia persone o cose, durante appunto l’attività di sciatore. Si tratta di una copertura, come scrive il Corriere della Sera, che è garantita di solito dalla polizza «Responsabilità Civile della vita privata», o del «Capofamiglia», in quanto include fra gli assicurati tutti i componenti del nucleo familiare del sottoscrittore della polizza. Il quotidiano di via Solferino scrive a riguardo: “È consigliabile verificare l’esistenza di questa polizza, spesso inserita in quella contro i danni all’abitazione, che offre un massimale (ad esempio di 500.000 €, per un costo annuo tra 60 e 90 € ), per i danni provocati a terzi”. In caso di controlli tutti coloro che si presenteranno ai cancelletti degli impianti di sci dovranno dimostrare di essere in possesso dell’assicurazione obbligatoria, per evitare una sanzione che va dai 100 ai 150 euro. Per dimostrarlo potrà avere con se la copia della stessa assicurazione e a riguardo il quotidiano del Corriere della Sera, spiega che è possibile mostrare quella di «R.C. vita privata».

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PISTA DA SCI: SE SI E’ TESSERATI FISI E’ GIA’ INCLUSA

Se lo sciatore è iscritto Federazione Italiana Sport Invernali, basterà invece esibire la tessera della F.I.S.I. in quanto con l’iscrizione annuale è già prevista la polizza di responsabilità civile. Eventualmente lo sciatore potrà acquistare direttamente in loco l’assicurazione, aumentando il costo dello skipass, presso il gestore dell’impianto di risalita.

Infine è possibile acquistare online e presso le assicurazioni, pacchetti di durata giornaliera o dell’intera stagione sciistica. Il Corriere della Sera consiglia in ogni caso di sottoscrivere delle soluzioni multigaranzie che coprano i danni a terzi ma anche quelli subiti in caso di un incidente, ricordando che nella maggior parte degli incidenti che avvengono in pista si considera il concorso di colpa. Il costo della polizza varia da 2.5 euro a 3.99 euro ogni giorno di sci, mentre per l’intera stagione fra 25 e 56 euro.

