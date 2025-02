“Quest’inverno abbiamo innevato con circa il -3% di freddo rispetto all’anno precedente, sfruttando gli impianti che abbiamo installato in Alta Badia e nei comprensori ben dotati”. Lo afferma Andy Varallo, presidente del più grande carosello sciistico d’Italia, il Dolomiti Superski (quasi 1300 chilometri di piste per 12 comprensori).

“Addirittura da Natale – continua Varallo – gli ospiti che pernottano in loco non sentono più il rumore dei cannoni, visto che il programma di innevamento l’abbiamo già ultimato: abbiamo sfruttato quasi 680 ore utili per innevare a temperature più fredde rispetto alla scorsa stagione, cosa che ha comportato anche un risparmio del 4% sui consumi energetici. Ad oggi posso confermare che la nostra montagna/neve va bene, e registra una forte affluenza di pubblico internazionale. I clienti domestici non mancano, forse in flessione solo i pendolari, che scelgono destinazioni più vicine o a costi inferiori”.

Per gli appassionati, si avvicina marzo, il mese ideale per vivere le Dolomiti, con giornate più lunghe e temperature più miti, e con gli eventi speciali organizzati ogni weekend. Il mese inizia con il Dolomiti Ski Jazz, che unisce la passione per lo sci e la musica. I rifugi accolgono gli sciatori con le loro terrazze al sole, offrendo l’occasione per una pausa o per gustare le specialità locali. Tra le 25 location, immancabile l’appuntamento in programma l’8 marzo 2025 presso Chalet Valbona (la 29esima edizione di Dolomiti Ski Jazz sale all’Alpe Lusia, con un concerto che fonde tanghi argentini, motivi folk e suoni antichi in un linguaggio moderno).

Ma sarà un susseguirsi di concerti sulle piste da sci, nei teatri, nelle strade e nei pub dei paesi: le Valli di Fiemme e Fassa diventano un’arena ricca di note e colori.

Dal 14 al 16 marzo 2025 Moena e la Val di Fassa si preparano ad accogliere la XXVIII edizione della Scufoneda, l’evento internazionale che ogni anno richiama gli appassionati di telemark e freeride sulle piste delle Dolomiti. Nel cuore dell’evento, il Villaggio Scufons al Passo San Pellegrino, punto di riferimento per tutti gli appassionati, ospiterà le migliori aziende del settore telemark e freeride. Qui sarà possibile provare in anteprima i materiali più innovativi grazie ai test materiali, incontrare esperti del settore e vivere l’atmosfera autentica di una grande comunità che condivide la stessa passione.

Non mancheranno le “ski experiences” immersi nei panorami più affascinanti delle Dolomiti, emozionanti discese a telemark e freeride, escursioni con le ciaspole e momenti di divertimento assoluto.

A seguire, dal 21 al 23 marzo 2025, sarà la volta del Moena Vintage Ski Revival, un evento che riporterà gli amanti delle piste a un’epoca passata, con sci d’epoca, musica retrò e tanto spirito di condivisione. Nel suggestivo scenario della Fata delle Dolomiti e dei suoi incantevoli dintorni, questo appuntamento – all’insegna della musica dal vivo – farà rivivere i successi pop di quegli anni, grazie ad artisti internazionali e tribute band.

La manifestazione si svolgerà in vari punti della valle, tra il paese e le piste da sci, per coinvolgere appieno la comunità e tutti gli ospiti. Con l’evento clou domenica 23 marzo a Le Cune con le Super Hit anni ’80, una line-up d’eccezione che include iconici artisti di quegli anni, tra cui Ivana Spagna, Johnson Righeira, e Tracy Spencer accompagnati dalla band Evolution 80 e dal corpo di ballo Jam Session Crew.

Il mese si concluderà il 30 marzo con il Save the Date Festival al Rifugio Laresei, un concerto in quota in grande stile con ospiti speciali come Carolina Marquez, Nathalie Aarts from The Soundlovers, Ice Mc, Alien Cut, Saturnino e Dj Morgan e Battaglia.

Per gli appassionati di sci, dal 1° al 5 aprile si terranno i Campionati Italiani di Sci Alpino ospitati dalla Val di Fassa, un’occasione da non perdere per vedere da vicino i migliori atleti del panorama nazionale che si sfideranno per le discipline veloci sulla celebre pista La VolatA.

