SCI & NEVE/ Il calendario (con possibili anticipi) delle aperture di piste e impianti di risalita

Quello appena trascorso è stato il primo weekend di sci, almeno in poche destinazioni già sufficientemente innevate e pronte, come Breuil-Cervinia (aperti 12 impianti di risalita su 51) in Valle d’Aosta (a Cervinia la troppa neve unita al forte vento e alla nebbia sta facendo annullare una gara dopo l’altra della Coppa del mondo), Solda all’Ortles in Alto Adige (12 su 15), Col Gallina (Cortina, Veneto, un impianto su 27). Già a disposizione anche le piste da fondo di Livigno. Queste di seguito, comunque, sono tutte le aperture previste nel calendario della nuova stagione-neve, sempre che le condizioni lo consentano. Ma le previsioni meteo per l’inverno 2023-24 promettono bene, con nevicate abbondanti a quote medie, tanto da far ipotizzare anche aperture anticipate rispetto al calendario ufficiale.

18 -25 novembre

Pontedilegno Tonale, Ghiacciaio Presena, Temu (Lombardia, regione che offre 229 impianti per 687 km di piste); Alpe Cermis, Pampeago, Predazzo, Val di Fiemme, Madonna di Campiglio (Trentino, regione che con l’Alto Adige propone 675 impianti per 2036 km di piste), che potrebbe aprire già il 18; Brunico, Kronplatz – Plan De Corones, Obereggen, San Martino in Badia, San Vigilio di Marebbe, Valdaora, Val Senales (Alto Adige); Pila, Courmayeur, La Thuile (Valle d’Aosta, 180 impianti per 800 km di piste)

1 dicembre

Alagna Valsesia (Piemonte, 280 impianti, 1225 km di piste); Champoluc, Punta Jolanda (Valle d’Aosta); Bormio, Madesimo (Lombardia)

2 dicembre

Livigno, Santa Caterina Valfurva, Chiesa Valmanenco, Piani di Bobbio (Lombardia); Alpe Lusia – San Pellegrino, Folgarida, Tre Valli, Monte Bodone (Trentino); Alleghe, Selva di Cadore, Ski Civetta, Zoldo Alto (Veneto, 192 impianti, 533 km di piste)

5 dicembre

Alba di Canazei – Ciampac, Campitello di Fassa – Col Rodella, Canazei, Pozza di Fassa, Val di Fassa (Trentino); Alpe di Siusi, Alta Badia, Carezza – Passo Costalunga, Colfosco, Corvara, La Villa, Ortisei, Pedraces, San Cassiano, Santa Cristina, Selva di Val Gardena (Alto Adige); Arabba (Veneto)

7 dicembre

Sestriere Via Lattea (Piemonte); Foppolo (Lombardia).

8 dicembre

Bardonecchia e Limone Piemonte (Piemonte); Forni di Sopra, Piancavallo, Ravascletto – Monte Zoncolan, Sappada, Sauris, Sella Nevea, Tarvisio (Friuli Venezia Giulia); Comprensorio del Cimone, Corno alle Scale, Cerreto Laghi (Emilia Romagna, 54 impianti, 138 km di piste)

9 dicembre

Roccaraso (Abruzzo, 93 impianti, 400 km di piste)

22 dicembre

Terminillo (Lazio, 29 impianti per 64 km di piste)

30 dicembre

Abetone (Toscana, 37 impianti, 81 km di piste)

La Vialattea. Nei giorni scorsi avevamo già chiarito tutte le novità del più grande comprensorio sciistico d’Italia, e uno dei primi al mondo, il Dolomiti Superski. Adesso è la volta della Vialattea (Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato e la stazione francese di Monginevro), un carosello (anche questo uno dei più estesi d’Europa) che offre complessivamente 400 km di percorsi sciabili in 265 piste, moderni impianti di risalita e un’altitudine che arriva fino a 2800 mt. Ogni stagione Vialattea registra più di 10.000.000 di passaggi. Vialattea ha appena rinnovato la rete di innevamento programmato a Sestriere con un impegno finanziario di 15 milioni di euro negli ultimi tre anni. Sono anche stati introdotti nuovi Ticket Kiosk, casse automatiche di ultima generazione dove si possono acquistare in autonomia 24h/24h numerose tipologie di skipass. Vialattea ha anche rinnovato, sostituendo l’unità di comando centrale, tutti i gate con un sistema di controllo degli accessi di nuova generazione che consentono anche di pubblicare avvisi attraverso un display più grande posto direttamente sul tornello. L’acquisto online consente l’accesso diretto agli impianti di risalita, ma offre anche tariffe scontate su varie tipologie di skipass.

Al debutto anche la nuova app ufficiale “Vialattea Ski”, per arricchire l’esperienza dei visitatori sulle montagne, con informazioni sul comprensorio, aggiornamenti in tempo reale su piste ed impianti e disponibilità di mappe interattive. Confermata la collaborazione con Monginevro. La nuova stagione-neve aprirà il 7 dicembre e chiuderà il 7 aprile. Prezzi in leggero aumento, pur sempre concorrenziali rispetto alle stazioni del medesimo livello. Ma a prezzo invariato rispetto allo scorso anno, da venerdì 21 ottobre sono in vendita gli skipass stagionali.

