Scià di Persia e Soraya Esfandiyāri Bakhtiyāri/ Il matrimonio da favola e il ripudio

Scià di Persia e Soraya Esfandiyāri Bakhtiyāri: la storia di un grande amore terminato però con il ripudio della principessa triste. A soli 19 anni la bellissima Soraya il 12 febbraio del 1951 diventa la moglie dello Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi. Un matrimonio da mille e una notte verrebbe da dire: un abito da sposa firmato Christian Dior che oggi è valutato circa 1,2 milioni di euro. Eppure quel giorno Soraya lo vive con grande difficoltà reduce da una bruttissima infezione da tifo che l’aveva provata tantissimo. La prova sono le foto che la coppia di sposi ha deciso di farsi scattare seduti su un grandissimo divano proprio per non far stancare la principessa.

Lo Scià di Persia è più grande di diversi anni, Soraya ha soli 19 anni quando diventa sua moglie. Un vero e proprio colpo di fulmine per il sovrano, in parte corrisposto anche dalla bellissima principessa. Tra i due c’è attrazione e passione: il primo mese di nozze è travolgente. Eppure manca qualcosa: una gravidanza.

Soraya e Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi: la fine di una favola d’amore

Passano i mesi, ma Soraya non resta mai incinta. A corte cominciano a rincorrersi strane voci e lo Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi inizia a pensare che il “problema” possa essere la sterilità della moglie, visto che lui in passato aveva già avuto prova della suo essere fecondo. Nonostante ciò, la coppia continua a provarci, ma dopo sette lunghi anni di tentativi, è il momento di ammettere la triste verità: Soraya non può avere figli.

La situazione si fa ancora più pesante quando il fratello maschio dello scià perde la vita in un incidente aereo. Non c’è altro da fare: l’unico che può far continuare la dinastia è proprio Mohammad Reza Pahlavi che per motivi di regno è costretto a ripudiare la sua amata Soraya. Il 6 aprile del 1958 lo Scià di Persia comunica al mondo intero la notizia: Soraya conserva il titolo di Sua Altezza Imperiale la Principessa dell’Iran, ma viene esiliata in Svizzera. La principessa cerca in tutti i modi di rifarsi una vita: si confronta con il mondo del cinema lavorando con Alberto Sordi, si innamora del fotografo Gunter Sachs e poi del regista Franco Indovina. Purtroppo il compagno perde la vita in un incidente aereo; un evento che spinge Soraya a chiudere con gli uomini e si conquista così il titolo di “principessa triste” per via della depressione in cui piomba. All’età di 69 anni muore nel sonno per cause naturali.

