Scialla! (Stai sereno), film su Rai 3 diretto da Francesco Bruni

Sabato 12 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 15, la commedia dal titolo Scialla! (Stai sereno). Si tratta di un progetto cinematografico italiano prodotto nel 2011 da IBC Movie e Rai Cinema, con la regia di Francesco Bruni, qui al suo esordio dietro la macchina da presa. Le musiche hanno invece la firma di Amir, noto rapper italiano, e dei The Ceasars, gruppo che lavorerà nuovamente con Bruni in Noi 4 (2014).

Il cast è composto da: Fabrizio Bentivoglio, tre volte vincitore del David di Donatello per Testimone a rischio, Del perduto amore e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose; Filippo Scicchitano, che verrà diretto nuovamente dal regista in Noi 4 (2014); Barbora Bobuľová, vincitrice del David di Donatello per Cuore sacro (2005). Al loro fianco anche: Vinicio Marchioni, Giuseppe Guarino:, Prince Chidozie Manujibeya e Arianna Scommegna.

La trama del film Scialla! (Stai sereno): un figlio ritrovato e da salvare

Scialla! (Stai sereno) racconta la storia di Bruno, un ex professore romano che da qualche anno lavora come tutor privato di ragazzi che non hanno molta voglia di studiare. Contemporaneamente l’uomo ha intrapreso una carriera come ghostwriter, scrivendo la biografia di una celebre produttrice di film hard di nome Tina.

Uno degli studenti di Bruno, Luca, è un giovane uomo dalla mente acuta ma dal carattere ribelle, che da sempre vive da solo con sua madre. Proprio quest’ultima è costretta a partire per alcuni impegni professionali e chiede al protagonista di occuparsi del ragazzo durante la sua assenza poiché, inaspettatamente, è proprio lui ad essere suo padre.

Bruno è sconvolto da questa scoperta, e con qualche esitazione accetta di accogliere Luca in casa sua. L’andamento scolastico di Luca è sempre più in calo, così Bruno decide di intervenire obbligandolo a studiare con lui, ma il giovane non riesce a sopportare le sue regole e la situazione diventa ancora più complicata quando incrocia la strada di un pusher conosciuto da tutti con il soprannome de Il Poeta.

Per fortuna proprio Il Poeta in passato era stato un allievo di Bruno e deciderà proprio per questo motivo di lasciare andare Luca, affinché padre e figlio possano voltare definitivamente pagina insieme.