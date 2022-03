Scialpi e la malattia, rivelazione choc “Ho rischiato di morire per tre volte”/ I problemi al cuore

Il cantante Scialpi da tempo soffre di problemi al cuore. A rivelarlo è stato proprio il cantante di “Pregherei” che ha confessato di aver rischiato di morire. “Ho rischiato di morire per tre volte da gennaio ad ora per un’ aritmia non sostenuta dal pacemaker, mercoledì faccio l’esame giovedì saprò se sarò in pericolo di vita costante oppure no”. Con queste parole Shalpy sui social ha parlato dei problemi di salute. Non è la prima volta, visto che già in passato si è sottoposto ad un intervento al cuore per l’impianto di un pacemaker. “Farò un esame e dopodiché si saprà in che condizioni sono. – ha detto in un video pubblicato sui social precisando – “per il momento resto a rischio… C’è bisogno di una preghiera in primis mia e poi chi vuole si senta libero di partecipare”.

Roberto Blasi, chi è l'ex marito Scialpi/ "Addio dopo una litigata finita malissimo"

Per fortuna tutto è andato per il meglio anche se il cantante ha comunicato sui social: “confermo quello che vi ho detto in precedenza, che ho rischiato. Mi sono state date delle cure e vediamo se queste cure funzioneranno oppure no. Per il momento respiro un po’ d’aria fresca”.

Scialpi e il problemi al cuore: “ci sono stati tre eventi di aritmia”

Scialpi soffre di problemi cardiaci. Il cantante di “Rocking Rolling” ha parlato dei problemi al cuore di cui soffre da diverso tempo in un video pubblicato e condiviso sui social: “la notizia dopo la visita del cardiologo è che ci sono stati tre eventi di aritmia non sostenuti dal pacemaker. Sono stato non una volta in pericolo di vita, ma tre. Dopodomani farò un esame e dopo di che si saprà in che condizioni sono. Per il momento resto a rischio. C’è bisogno di una preghiera in primis mia e poi chi vuole si senta libero di partecipare”.

Scialpi (Shalpy) "Problemi economici? Estrema indigenza"/ "Farei anche il cameriere"

Un problema al cuore che già in passato aveva costretto il cantante a sottoporsi all’impianto di un pacemaker. La situazione ha subito un peggioramento.

LEGGI ANCHE:

Giovanni Scialpi, Shalpy/ Dall'addio alla musica alla crisi: "Non sono una cattiva persona"

© RIPRODUZIONE RISERVATA