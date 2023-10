Scialpi: “Papà si vergognava di me”/ “Stavo per sposare Scarlett Von Wollenmann”

L’artista e cantante Scialpi è stato intervistato ieri dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ospite della Piazza più famosa d’Italia. Si è cominciato a parlare dalle origini e dalla passione per la musica: “Quando ero piccolino e avevo due anni, io vidi Domenico Modugno, ho iniziato ad imitarlo, ho cominciato a cantare, poi andavo nel coro della Chiesa, eravamo 40 elementi e da lì…”. Il primo grande successo arrivò 40 anni fa con Rockin’n’rollin’: “La mia vita è cambiata? Non l’ho capito io ma un discografico in un noto bar di Roma, dopo aver visto un muratore che cantava mentre lavorava, il discografico mi disse: “Hai fatto successo”, e sono stato per un anno e mezzo in classifica”. Sul suo look: “C’era dietro di me uno stilista doc, la mamma, io e lei ci mettevamo lì e abbiamo iniziato a strappare i jeans che poi sono diventati nell’epoca attuale il passepartout per tanti elementi”.

Scialpi, la rivelazione su Renato Zero a Tale e Quale Show/ "Ha detto che non siamo amici, però…"

Scialpi porta sempre con se anche una collanina: “E’ di mia mamma ed è rimasta sempre con me”. Nel 1984 arriva Cigarette and coffee: “L’ho scritta all’età di 14 anni, chiesi a mio papà di comprarmi una chitarra perchè ero solo e mi annoiavo. Con i primi tre accordi che ho imparato è nata Cigarette and coffee. Io non avevo un gruppo, sono sempre stato solo soletto”. Sui genitori Scialpi racconta: “Mia mamma mi ha sempre appoggiato, mio papà non tanto, non era affine al suo mondo, si vergognava quando andai le prime volte in tv, poi dopo tante trasmissioni ha cominciato poco a poco a ricredersi”.

Scialpi è Renato Zero a Tale e quale show 2023/ Malgioglio pronto a ricredersi: "felice che sei qui"

SCIALPI E SCARLETT: “MIO PAPA’ VOLEVA CHE CI SPOSASSIMO…”

Sul suo rapporto con Scarlett Von Wollenmann con cui ha cantato ‘Pregherei’, vincitrice del Festivalbar: “Una delle poche fidanzate che ho avuto, volevo sposarla, per fortuna non ci siamo sposati per le dinamiche che sono arrivate”. Un rapporto che fece contento anche papà: “Voleva che la sposassimo… lui voleva che facessi il geometra, voleva una vita comoda e che facessi la sua strada ma io non ero così. Non so se è rimasto deluso dal fatto che non ci siamo sposati, poi alla fine le cose vanno come devono andare”.

Scialpi è Bobby Solo a Tale e Quale Show 2023/ Dal successo di "Rocking Rolling" al talent di Conti

Scialpi fa parte quest’anno del cast di Tale e quale show: “E’ difficile mettere la voce per imitare i cantanti, ma quando scopri il meccanismo è molto facile. Chi sarà il prossimo che imiterò? Modugno”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA