Scialpi piange per la mamma Giuseppina Orsatti a Verissimo/ “Morta per l’Alzheimer”

Non trattiene le lacrime Scialpi nel corso della sua intervista a Verissimo. Il cantante si racconta senza freni e tocca corde molto delicate della sua vita privata, come la morte della sua mamma Giuseppina Orsatti, causata dall’Alzheimer. “Mia mamma si ammala dopo la morte di mio padre”, spiega il cantante, che definisce questa “una malattia crudele. Lei è riuscita a vivere per 15 anni e per 13 l’ho accudita solo io, tutti i giorni.” racconta. Scialpi scoppia poi a piangere quando alla Toffanin racconta un episodio in particolare di questi anni di malattia: l’ultima volta in cui ha ‘visto’ sua madre. “Io ho visto mia mamma morire due volte, – ha annunciato il cantante – perché lei il 23 dicembre del 2013 l’ho trovata nuda, in una situazione davvero disagiata che urlava, urlava…”

Scialpi e il drammatico racconto sulla mamma Giuseppina: “È morta due volte”

Di fronte a quella situazione, Scialpi racconta di aver dunque agito prontamente: “Io l’ho vestita e l’ho portata a fare un giro, le ho fatto fare colazione, siamo poi tornati a casa e lì ho visto mia madre per l’ultima volta perché era voltata, ad un certo punto si è girata verso di me e mi ha detto ‘Giovanni perdonami’.” Il cantante, tra le lacrime, ha quindi concluso amaramente: “Poi non l’ho più vista: lei si è voltata con quello sguardo vuoto e le è rimasto quello. Per me quel giorno è morta e poi è morta davvero tre anni dopo.”

