Scialpi innamorato di nuovo: dopo il matrimonio finito presenta il compagno Gianni, l’infermiere che gli ha curato le ferite del cuore.

Dopo un’amarissima rottura con Roberto Blasi, Giovanni Scialpi ha ritrovato l’amore in un altro uomo, Gianni Segalini. I due hanno reso ufficiale la relazione con un romantico post su Instagram dove finalmente si mostrano insieme per la prima volta di fronte ai fan. Ma partiamo dall’inizio. La vita sentimentale di Scialpi, cantante del brano Rocking Rolling e non solo, è stata piuttosto turbolenta: dopo un matrimonio, sei anni di fidanzamento e tanto amore, nel 2017 aveva annunciato la fine della relazione con Blasi.

A dire la verità, era stato il settimanale Chi a svelare tutto sulla rottura: “Non siamo più marito e marito. Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo”, aveva spiegato Scialpi: “Come mi sento? Io sono un inseparabile, sono una cocorita, sono un uccellino pieno di piume colorate, infatti sono gay, ma sono inseparabile”. Poi aveva spiegato che Roberto Blasi era arrivato nella sua vita mentre sua madre stava male, ricordando tutto come un amore travolgente che gli ha cambiato l’esistenza. Lui voleva ricevere amore, mentre l’ex marito ricercava una condizione di normalità.

Scialpi e Gianni Segalini, come si sono conosciuti? “Ecco cosa amo di lui”

Passato un po’ di tempo dalla fine del suo matrimonio, Scialpi aveva svelato pochi mesi fa di essere di nuovo pronto a innamorarsi e ad accogliere qualcuno nella sua vita. “Ora e per sempre tuo. Oramai è ufficiale. Ti amo amore mio dolce“. Così il nuovo fidanzato Gianni Segalini ha commentato sotto ad una loro foto, dimostrando tutto il suo amore nei confronti del cantante. Scialpi ha raccontato a Nuovo che il nuovo partner è un suo fan e che si sono conosciuti per via di un’amica in comune che li ha fatti incontrare: “Dopo il nostro primo incontro mi ha scritto un messaggio su Instagram invitandomi a prendere un aperitivo quella sera stessa. Siamo rimasti a parlare fino a tardi”.

Il nuovo fidanzato di Scialpi è un infermiere, professione che lo ha parecchio attirato per via dei racconti, della grande generosità che Gianni gli dimostra ogni giorno. A Nuovo confessa anche cosa l’ha fatto innamorare: “Cosa mi ha fatto innamorare? Non vorrei esagerare, ma sono state la sua bontà e la sua grandissima generosità: a volte lo vedo come una sorta di prete laico.”. Insomma, la loro sarà a tutti gli effetti un’estate piena di amore, di passione e sono addirittura pronti per un primo viaggio insieme programmato per settembre.