Scialpi vs Grande Fratello Vip 2019/ Video “Cachet ridicolo” E su Loredana Lecciso…

Duro attacco di Scialpi al Grande Fratello Vip 2019. Il cantante, che si fa chiamare anche Shalphy da un po’, non farà parte dei “reclusi” della Casa. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram e ha anche colto l’occasione per attaccare il reality, spiegando che il motivo della sua mancata partecipazione è legato al cachet inadeguato. In un video condiviso sul suo profilo social non ha risparmiato polemiche. «Dirò di no al Grande Fratello Vip – ha annunciato ai suoi fan– Mi hanno offerto il minimo, quello che si dà agli sconosciuti». Scialpi è a dir poco furioso con la produzione del Grande Fratello Vip 2019. «Appena mi chiedono di fare il GF vado in clinica, mi metto due belle tette, una quinta, mi sposo o Al Bano o qualcuno di famoso, mi faccio anche una fighett* così almeno avrò la possibilità di fare il Grande Fratello con un cachet». Come se non bastasse il video, il post contiene una didascalia riassuntiva in cui Scialpi tagga anche Alfonso Signorini.

SCIALPI CONTRO GRANDE FRATELLO VIP 2019. E SU LOREDANA LECCISO…

La didascalia scelta da Scialpi per il post social con cui si scaglia contro il Grande Fratello Vip 2019 non ha toni più moderati del video sopracitato, e che vi riportiamo di seguito. «Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti mentre so che trattano compensi da capogiro evidentemente per il @grandefratellovip4 non valgo un granché!». Il cantante idolo degli anni ’80 dunque polemizza apertamente col nuovo conduttore, Alfonso Signorini, per il basso cachet che gli è stato offerto. «Ormai è quasi ufficiale», ha detto lui, non escludendo dunque la possibilità che si arrivi un accordo con il reality. Ma dalle sue parole sembrerebbe quasi che nel cast potrebbe esserci una “maggiorata” come Francesca Cipriani e Loredana Lecciso. E quindi tornano insistenti le voci e i rumors sulla possibile partecipazione dell’ex di Al Bano Carrisi al Grande Fratello Vip 2019. Ma questa è un’altra storia…





