Sciatore 15enne morto ad Alagna/ Giovane deceduto dopo una brutta caduta sulla neve

Tragedia nelle scorse ore sulle nevi: un giovane sciatore 15enne è morto a seguito di una caduta. L’episodio, come riferito dall’edizione online de Il Fatto Quotidiano, si è verificato di preciso sulla neve di Alagna Valsesa, in provincia di Vercelli (Piemonte), e a nulla sono valsi i tempestivi interventi dei soccorsi presenti: portato in condizione disperate presso l’ospedale Maggiore di Novara, il giovane di 15 anni è deceduto poche ore dopo il ricovero.

L’incidente si è verificato di preciso nella tarda mattinata di sabato, 18 dicembre 2021, sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Subito dopo l’intervento a seguito di una bruttissima caduta e di un duro colpo alla testa, il giovane era stato trasportato tramite l’elisoccorso presso l’ospedale novarese: una pattuglia specializzata del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza è intervenuta sul luogo dell’incidente e dopo avere stabilizzato il giovane sciatore ha provato a rianimarlo.

SCIATORE 15ENNE MORTO IN PROVINCIA DI VERCELLI: IL COMMENTO DEL GESTORE DELL’IMPIANTO DI RISALITA

A seguito del decesso è stata aperta un’indagine per cercare di stabilire se vi siano eventuali responsabilità sull’incidente, e per accertare che tutte le dotazioni della vittima per l’attività sportiva fossero conformi agli standard di sicurezza. Stando a quanto scritto dai soccorritori nel proprio rapporto, la caduta si sarebbe verificata in un’area delle piste classificata come “rosso”, di conseguenza si tratta di un percorso riservato solamente agli sciatori più esperti.

“Non abbiamo parole: Monterosa 2000 si stringe intorno alla famiglia di questo povero ragazzo – sono le parole di Andrea Colla, direttore amministrativo della società che gestisce gli impianti di risalita, riportate da Il Fatto Quotidiano – Monterosa 2000 inoltre è a totale disposizione delle forze dell’ordine e dei soggetti competenti per le verifiche del caso legate a questa tragedia”. Il quindicenne faceva parte di un gruppo di ragazzi che erano accompagnati dal proprio maestro: dopo la caduta è stato individuato dalle squadre di soccorso pochi metri al di fuori della pista su cui stava sciando.



