“Scientology, figli Tom Cruise indotti a odiare la madre”/ Retroscena choc su setta

Nuove rivelazioni su Scientology e suoi adepti celebri, tra cui Tom Cruise e John Travolta. A farle è Sam Domingo, la nuora 51enne del noto tenore Placido la quale in una intervista al DailyMail ha rivelato alcuni retroscena inediti, a partire proprio dal celebre attore di Top Gun. Da piccoli, infatti, i suoi tre figli erano soliti giocare con Connor e Isabella, i figli di Cruise e Kidman. “I figli di Tom Cruise sono stati indotti da Scientology ad odiare la madre”, ha svelato la donna. Ma da dove arriva l’idea di rivelare ciò che accade dietro le quinte di Scientology? Tutto sarebbe nato dopo che la “chiesa” di Ron Hubbard decise di usare Isabella come il volto pubblicitario della setta. “Non è giusto quello che stanno facendo con Isabella e Connor. Loro non hanno altra scelta che essere i volti delle pubblicità di Scientology, ma se all’inizio tutto sembrava normale con i bimbi loro e i miei che giocavano insieme da quando Cruise e Kidman hanno divorziato i loro bimbi sono stati indotti a pensare che la madre fosse una persona oppressiva e che dovevano odiarla”, ha aggiunto San Domingo. Riferendosi ancora a Scientology ha spiegato: “Conosco le tecniche che hanno usato. Sono stati molto duri, i ragazzini sono stati isolati, non avevano altra scelta”. A suo dire, non puoi fare parte della famiglia di Cruise se sei contro la setta: “Bisogna essere dentro a Scientology al 100%”.

SCIENTOLOGY, I RETROSCENA RACCONTATI DA SAM DOMINGO

Ma tra i retroscena di Scientology ci sarebbero anche altri personaggi noti, come ad esempio John Travolta. In merito la nuora di Placido Domingo ha rivelato un episodio avvenuto nel 2009 quando l’attore, durante il trasporto in ospedale con il figlio Jett in fin di vita, implorò lo spirito del ragazzo, tale Thetan, affinchè rientrasse nel suo corpo. Il 16enne purtroppo morì durante una vacanza alle Bahamas. Ed ancora, la 51enne ha anche ricordato come Jada Pinkett Smith, moglie dell’attore Will, fosse una reclutatrice di adepti e riceveva per questo del denaro dalla setta. Kirstie Alley invece avrebbe supplicato i membri di Scientology per farla rientrare seguendo un intero programma di etica, dopo non aver rispettato le regole interne, ovvero l’aver bevuto un bicchiere di vino. Tutte le affermazioni di Sam Domingo, però, sarebbero state smentite categoricamente proprio dalla setta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA